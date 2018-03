Antek Smykiewicz: Do "TzG" zaproszono mnie po raz trzeci

Antek Smykiewicz w rozmowie z Interią zdradził, że tegoroczne zaproszenie do "Tańca z Gwiazdami" było już jego trzecim.

Antek Smykiewicz z Agnieszką Kaczorowską /Kamil Piklikieiwcz / East News

Kariera Antka Smykiewicza rozkręciła się na dobre dzięki programowi "The Voice of Poland". W pierwszej edycji do swojej drużyny zaprosił go Andrzej Piaseczny, a uczestnik dotarł do finału, przegrywając jedynie z Damianem Ukeje.

Po programie wokalista podpisał profesjonalny kontrakt, a w 2016 roku ukazała się jego debiutancka płyta "Nasz film" z przebojami "Pomimo burz" i Limit szans".

Obecnie piosenkarz pracuje nad drugą płytą, jednak prace w studiu będzie musiał dzielić z rywalizacją na parkiecie (w programie zatańczy z Agnieszką Kaczorowską).

- To wyszło od produkcji, zostałem zaproszony po raz trzeci. Z początku nie chciałem brać udziału w "Tańcu z Gwiazdami", bo wolałem być bardziej rozpoznawalny jako wokalista niż jako tancerz. Myślę, że to się udało i teraz czas nabrać trochę dystansu i się tym pobawić - tłumaczył.

Wokalista ma również nadzieję, że działalność muzyczną uda mu się pogodzić z udziałem w show.

- Plany muzyczne idą w z tańcem łeb w łeb. Za chwilę ukaże się kolejny singel, w międzyczasie będę musiał też nagrać klip, więc jest tego cała masa. Mam nadzieję, ze uda się to ładnie poukładać i zamknąć album do końca programu - zapowiedział.