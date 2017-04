Anne Hathway zaśpiewała zmienione piosenki u Jimmy'ego Fallona

Aktorka Anne Hathaway była gościem programu Jimmy’ego Fallona. Wraz z nim wzięła udział w zabawie, która polegała na śpiewaniu piosenek z tekstem zmienionym przez Google Translator.

Anne Hathaway zachwyciła Jimmy'ego Fallona /Theo Wargo /Getty Images

"Google Translator Songs" to nazwa zabawy, do której zaproszona została Anne Hathaway. Prowadzący program tekst popularnych piosenek przetłumaczył na język węgierski, a rezultat tłumaczenia, ponownie przestawił na język angielski.

Reklama

W ten sposób utwór, śpiewany przez Anne Hathaway "Can’t Feel My Face" The Weeknda zmienił tytuł na "My Front Is Not Felt".

Jimmy Fallon wykonał przerobiony tekst przeboju Glorri Gaynor "I Will Survive" ("I Will Be Punctual"). Natomiast prowadzący i jego gość w duecie wykonali utwór Pink i Nate’a Ruessa "Just Give Me a Reason" (w wersji przetłumaczonej "Only Tell Me Grounds").

Materiał z programu od 17 kwietnia zdobył ponad trzy miliony wyświetleń.

Zobacz, jak Anne Hathaway śpiewa u Jimmy’ego Fallona:



Wideo Google Translate Songs with Anne Hathaway