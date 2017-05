Anna Wyszkoni świętuje: "Jest okazja" w TVP2

Sporo niespodzianek czeka fanów Ani Wyszkoni z okazji jej 20-lecia na scenie. W piątek (12 maja) wokalistka będzie gościem nowego odcinka "Jest okazja" w telewizyjnej Dwójce (godz. 22:20).

Ania Wyszkoni w programie "Jest okazja" /TVP

Szeroka publiczność poznała Anię Wyszkoni w drugiej połowie lat 90., kiedy to jako nastolatka dołączyła do zespołu Łzy. Z nim osiągnęła wielkie sukcesy liczone tysiącami sprzedanych albumów, platynowymi i złotymi płytami czy wieloma nagrodami (festiwal w Opolu, Polsat SuperHit Festival, Sopot Festival).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ania Wyszkoni: Nie śpiewałam nigdy do rury od odkurzacza TVP

Reklama

W listopadzie 2010 r. drogi Wyszkoni i Łez się rozeszły, a wokalistka na dobre rozpoczęła karierę solową. Jeszcze wcześniej gościnnie wsparła w duecie zespół Video (przebój "Soft" zajął 2. miejsce na festiwalu w Sopocie w 2008 r.).

W czerwcu 2009 r. do sprzedaży trafił debiutancki solowy album "Pan i Pani" z tytułową piosenką "Czy ten pan i pani".

Na kolejnej płycie "Życie jest w porządku" (2012) znalazły się utwory autorstwa m.in. Marka Jackowskiego i Kory, Roberta Gawlińskiego, Karoliny Kozak, Ani Dąbrowskiej i Michała Szulima z Plateau.

Wokalistka zaliczyła też udaną przygodę z programem "Taniec z gwiazdami" - w parze z Janem Klimentem doszła do ścisłego finału, zajmując ostatecznie 2. miejsce.

20-lecie scenicznej kariery świętowała już podczas ubiegłorocznego festiwalu w Sopocie. To wtedy ujawniła, że zmagała się z poważną chorobą. Później ujawniono, że chodziło o nowotwór tarczycy.

Zmagania z chorobą wpłynęły na kształt ostatniej płyty "Jestem tu nowa" z marca 2017.

"Los pokrzyżował mi plany. Musiałam zrobić sobie miesiąc wolnego. Musiałam też przełożyć wszystkie plany związane z nagraniami na później. I dzisiaj się z tego bardzo cieszę, ponieważ dzięki temu nagrałam płytę bardzo świadomą. Bardzo jestem z niej dumna i przede wszystkim jest to płyta o czymś dla mnie bardzo ważnym. Nie ukrywam, że choroba miała tutaj decydujący wpływ. Aczkolwiek nie jest to płyta o chorobie. To płyta o tym, że jestem dzisiaj odmienioną, silniejszą kobietą" - mówiła Ania w rozmowie z PAP Life.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 21 lipca 1980 roku w Tworkowie urodziła się Ania Wyszkoni. Zobacz, jak zmieniała się była wokalistka grupy Łzy! Interia.tv

Z okazji okrągłego jubileuszu Ania Wyszkoni będzie bohaterem najnowszego wydania prowadzonego przez Tomasza Tylickiego programu "Jest okazja" w TVP2 (piątek 12 maja, godz. 22:20). W spotkaniu udział wzięli także specjalni goście, przyjaciele i współpracownicy wokalistki, m.in. Łukasz i Paweł Golcowie, Michał Bajor, Tomasz Szczepanik z zespołu Pectus, Grzegorz Halama, Marek Sierocki i Jan Kliment.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ania Wyszkoni: Mama próbowała mnie stopować TVP

Elżbieta Biskup, nauczycielka z liceum w Raciborzu wspominała w programie pierwsze występy Ani w stworzonym przez siebie szkolnym zespole "Mirage". Anna była wtedy dość zbuntowaną i upartą dziewczyną, która nie chciała zadowolić się występami w "drugim szeregu" zespołu.



Specjalne znaczenie dla Wyszkoni ma obecność w programie Michał Bajor, którego - jak przyznała - jest "fanką absolutną, która dojrzewała długo do jego twórczości, ale kiedy już dojrzała, to jest to miłość do końca życia". Nie zabrakło wspólnego występu artystów, a to zaledwie pierwszy z duetów (nie tylko muzycznych), jakie widzowie zobaczą w najbliższym wydaniu "Jest okazja".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ania Wyszkoni: Nie przepadam za ściankami TVP

Clip Ania Wyszkoni Nie chcę cię obchodzić

Sprawdź tekst "Nie chcę Cię obchodzić" w serwisie Tekściory.pl!