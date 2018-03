Anna Dereszowska: Myślę o dwóch kolejnych płytach

Aktorka chciałaby, żeby jeden z nowych albumów zawierał piosenki napisane specjalnie dla niej, a drugi był skierowany do najmłodszych. W głowie ma wiele muzycznych pomysłów, jednak ze względu na nadmiar innych obowiązków, brakuje jej czasu na to, by wejść do studia. Jak wspomina, od dziecka lubiła śpiewać i cieszył ją żywy kontakt. Na co dzień występuje z zespołem Machina del Tango.

Anna Dereszowska chce nagrać dwie płyty /Andras Szilagyi /MWMedia

Anna Dereszowska to nie tylko utalentowana aktorka, lecz także wokalistka. Ma na swoim koncie m.in. zwycięstwo na Festiwalu Piosenki Rosyjskiej w Zielonej Górze w 2010 roku. Była także finalistką ósmej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". W listopadzie 2011 roku ukazała się jej debiutancka solowa płyta "Już nie zapomnisz mnie". Krążek składał się z kompozycji Henryka Warsa w nowych, zaskakujących aranżacjach. Aktorka podkreśla jednak, że w temacie muzyki nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.

"Myślę o kolejnych dwóch płytach czy programach, z którymi bym koncertowała. Bardzo bym chciała je nagrać, niestety trochę brakuje mi czasu. Jedna płyta byłaby dla dzieciaków, bo jako mama wiem, że brakuje fajnych, mądrych piosenek dla dzieci - z dobrą muzyką, z dobrymi aranżacjami. Druga płyta byłaby dla dorosłych, z moimi piosenkami, nienapisanymi przeze mnie, bo aż takich zdolności nie mam, są w tym tysiąc razy lepsi ode mnie, ale jednak z utworami pisanymi tylko dla mnie" - mówi agencji Newseria Anna Dereszowska, aktorka.

Dereszowska podkreśla, że od najmłodszych lat interesowała się muzyką i przejawiała zdolności wokalne. "Na poważnie za śpiewanie wzięłam się w Akademii Teatralnej. Zaraziła mnie tym moja pani profesor od śpiewu" - wspomina aktorka.

"Z muzyką to jest bardziej romans niż małżeństwo, bo małżeństwo zdecydowanie z aktorstwem. Nagrałam już trzy płyty, dwie płyty z Machina del Tango, jedną solową. Kocham muzykę, bo sprawia mi ona olbrzymią przyjemność. Kocham również śpiewanie i taki bezpośredni kontakt z widownią" - mówi Anna Dereszowska.

Aktorka podkreśla, że dostaje wiele propozycji występów, a to niezwykle ją cieszy, bo lubi wyzwania.

"Kosztuje mnie to potwornie dużo. Każdy koncert jest naprawdę dla mnie olbrzymim stresem, ale współmierne do tego stresu jest poczucie satysfakcji i spełnienia po udanym koncercie, więc z całą pewnością z muzyki nie zrezygnuję i będę ją dalej uprawiała, bo ogromnie mnie ona cieszy, raduje" - mówi Anna Dereszowska

Dereszowska ukończyła Prywatne Studium Muzyczne w Mikołowie w klasie fortepianu. Ma na swoim koncie również współpracę z teatrem muzyczny Buffo w Warszawie. Wystąpiła też w teledyskach grupy De Mono: "Siedem dni", "Patrzę w Ciebie" i "Listy wiatrem unoszone" oraz w teledysku grupy Buldog - "Elita".