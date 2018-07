Anja Rubik gościem ASP na Pol'And'Rock Festival 2018

Słynna modelka Anja Rubik będzie gościem Akademii Sztuk Przepięknych podczas tegorocznej edycji Pol'And'Rock Festival (wcześniej odbywający się pod nazwą Przystanek Woodstock).

Anja Rubik będzie gościem Pol'And'Rock Festival /Vittorio Zunino Celotto /Getty Images

Pol'And'Rock Festival (wcześniej znany pod nazwą Przystanek Woodstock) to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Tegoroczna 24. edycja odbędzie się w terminie 2-4 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie).

W ramach Akademii Sztuk Przepięknych odbędą się spotkania z wybitnymi osobistościami świata kultury, polityki i sportu (m.in. Jerzy Górski, Artur Barciś, Jacek Fedorowicz, Chris Niedenthal i Dorota Wellman).

Jurek Owsiak ogłosił, że do tego grona dołączy modelka Anja Rubik.

Brała udział w kampaniach reklamowych dla najbardziej znanych domów mody, w tym m.in. Chloe, Gucci, Chanel, Valentino, Estee Lauder, Versace i YSL. Stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych muz Karla Lagerfelda i pomogła Anthony'emu Vaccarello rozpocząć karierę w roli nowego dyrektora kreatywnego marki Saint Laurent, gdzie Anja pozostaje inspiracją dla nowych projektów.



Vogue Paris nazwał Rubik jedną z Top 30 modelek ostatniej dekady. Zajęła także 3. miejsce w amerykańskiej edycji listy 10 najlepszych publikacji. Jako założycielka i redaktorka naczelna wydawanego przez nią co roku Magazynu 25, stała się siłą twórczą, prezentującą artystów i fotografów z całego świata. Pod koniec 2014 roku Rubik zaprojektowała i wypuściła swój własny zapach "Original by Anja Rubik" i nadal z sukcesem prowadzi tę markę jako prywatne przedsiębiorstwo.

W uznaniu dla jej globalnego doświadczenia w zakresie przedsiębiorczości i działalności filantropijnej, od 2016 roku Anja Rubik zasiada w radzie doradców Brooklyn Museum. W 2017 roku przyjęła rolę Creative Consultant i Ambasadora organizacji non - profit Parley, z którą pracuje, aby ożywić globalne kampanie o świadomości na temat ochrony środowiska oceanów i zrównoważonym rozwoju.

W tym samym roku Anja Rubik rozpoczęła w Polsce kampanię #sexedpl dotyczącą edukacji seksualnej. W ramach 14 opublikowanych 60-sekundowych filmików znani Polacy wypowiadali się m.in. na temat świadomej zgody, dostępnych metod antykoncepcyjnych, a także jak rozpocząć rozmowę z dzieckiem na temat seksu.

Na czterech scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata. Zagrają m.in. Judas Priest (Wielka Brytania), Goo Goo Dolls (USA), Arch Enemy (Szwecja), Soulfly (USA), In Flames (Szwecja), The Inspector Cluzo (Francja), Booze & Glory (Wielka Brytania), Blues Pills (Szwecja), Big Mountain (USA), You Me At Six (Wielka Brytania), Balkan Beat Box (USA/Izrael), Gojira (Francja), Dubioza Kolektiv (Bośnia i Hercegowina), Alestorm (Szkocja), Alpha Blondy (Wybrzeże Kości Słoniowej), Death By Chocolate (Szwajcaria), YB (Korea Południowa) i przedstawiciele polskiej sceny: Lao Che, Zenek (wokalista dobrze znanej woodstockowiczom grupy Kabanos), Pablopavo, Krzysztof Zalewski, Wojtek Mazolewski z gośćmi (projekt specjalny "Chaos pełen idei"), Big Cyc, Hunter, Czesław Mozil Solo Act, Tides From Nebula, Koniec Świata, Bethel, Bubliczki, Wszyscy Byliśmy Harcerzami, PPNOU, Na Górze, Horrorscope, Cichy, Opus Magnum, OHO!KOKO, Snowman, Pull The Wire, Dream Atlas, Rust, Glasspop, Hope i Agata Karczewska.

Uczestnicy festiwalu będą także mogli brać udział w różnych formach warsztatów artystycznych oraz angażować się w szereg inicjatyw społecznych i obywatelskich. W czasie Pol'and'Rock zaprezentują się liczne organizacje pożytku publicznego, realizowanych będzie cała gama projektów edukacyjnych oraz sportowych.

Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób pragnie podziękować polskiej młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP. Koncert jest niekomercyjny, niebiletowany, a środki na jego organizację zapewniają liczni sponsorzy. Festiwal nie może być i nie jest finansowany ze środków zebranych w czasie Finału WOŚP.