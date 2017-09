Ania Wyszkoni na Festiwalu w Opolu: Nie wiem, czy da się oszukać los

Wyznanie Ani Wyszkoni na Festiwalu w Opolu nieco zaniepokoiło jej fanów.

"Kochani, nie wiem, czy da się oszukać los. Dlatego bardzo was proszę, żebyście trzymali kciuki w tym tygodniu za mnie i za moje szczęśliwe karty" - powiedziała Anna Wyszkoni odbierając nagrodę specjalną TVP1.

Wokalistka była jednym z uczestników niedzielnego koncertu "Od Opola do Opola".

Na scenie przypomniała swoje single z ostatniej płyty "Jestem tu nowa" - "Nie chcę cię obchodzić" i "Oszukać los" oraz przebój "Czy ten pan i pani". Ta ostatnia piosenka pochodzi z solowego debiutu "Pan i Pani" z 2009 r. Album pokrył się podwójną platyną za sprzedaż ponad 60 tys. egzemplarzy.



W połowie 2016 r. na festiwalu w Sopocie Wyszkoni ujawniła, że zmagała się z poważną chorobą. Później ujawniono, że chodziło o nowotwór tarczycy.

Zmagania z chorobą wpłynęły na kształt płyty "Jestem tu nowa" z marca 2017 r.

"'Jestem tu nowa' to 13 (nie jestem przesądna) premierowych, bardzo zróżnicowanych stylistycznie piosenek o ogromnym ładunku emocjonalnym. W tekstach wyrzuciłam z siebie wszystko, co doskwierało mi przez ostatni rok, jednak muszę zaznaczyć, że nie jest to płyta o nieszczęściu. Wręcz przeciwnie" - podkreśla Wyszkoni.