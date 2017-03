Ania Wyszkoni: Jestem tu nowa (nowa płyta)

31 marca ukaże się album Ani Wyszkoni - "Jestem tu nowa".

Ania Wyszkoni na planie teledysku "Nie chcę cię obchodzić" /fot. Paweł Relikowski/Polska Press /East News

36-letnia wokalistka postanowiła zmienić kurs muzyczny i nagrała album bardziej dynamiczny. "Jestem tu nowa" to pierwszy materiał od świątecznej płyty "Kolędy wielkie" (2015).

Reklama

Do współpracy w charakterze producentów Anna Wyszkoni zaprosiła Marcina Limka oraz gitarzystę, z którym współpracuje, na co dzień, Marka Raduli, a wśród autorów kompozycji znaleźli się: Jan Borysewicz (Lady Pank), Robert Gawliński (Wilki), Piotr Cugowski (Bracia) i Tomasz Banaś. Kilka kompozycji oraz większość tekstów na płycie jest autorstwa samej wokalistki.

Po utworze "Oszukać tu los" na singla promującego trafiła napisana przez Jana Borysewicza piosenka "Nie chcę cię obchodzić".

Clip Ania Wyszkoni Nie chcę cię obchodzić

Sprawdź tekst utworu "Nie chcę cię obchodzić" w serwisie Teksciory.pl!

"'Jestem tu nowa' to 13 (nie jestem przesądna) premierowych, bardzo zróżnicowanych stylistycznie piosenek o ogromnym ładunku emocjonalnym. W tekstach wyrzuciłam z siebie wszystko, co doskwierało mi przez ostatni rok, jednak muszę zaznaczyć, że nie jest to płyta o nieszczęściu. Wręcz przeciwnie" - podkreśla Wyszkoni.

Przypomnijmy, że w maju 2016 r. na koncercie w Sopocie z okazji 20-lecia swojej pracy artystycznej ujawniła, że trzy miesiące wcześniej pokonała "ciężką chorobę". Potem w innych wywiadach zdradziła, że chodziło o nowotwór.



Clip Ania Wyszkoni Oszukać los

Sprawdź tekst "Oszukać los" w serwisie Teksciory.pl!

Płytę "Jestem tu nowa" Ania Wyszkoni promować będzie na trasie koncertowej. Nie zabraknie też przebojów z 20 lat na scenie. Oto szczegóły trasy:



4.05 - Opole, Amfiteatr

6.05 - Kielce, Amfiteatr Kadzielnia

12.05 - Szczecin, Amfiteatr Teatr Letni

13.05 - Zielona Góra, Centrum Rekreacyjne Hala Mosir

18.05 - Olsztyn, Hala Urania

20.05 - Bydgoszcz, Hala Łuczniczka

2.06 - Białystok, Dziedziniec Pałacu Branickich

4.06 - Rzeszów, Hala Podpromie.