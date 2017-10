Ania Waraszko i singel "W tobie"

Znana z "The Voice of Poland" Ania Waraszko zaprezentowała drugi singel z debiutanckiej płyty "Podróż". Poniżej możecie posłuchać utworu "W tobie".

Ania Waraszko zaprezentowała drugi singel /materiały prasowe

Ania Waraszko działa na scenie od 2006 roku.



Reklama

Do 2014 roku była wokalistką zespołu Moco Choco, występując w renomowanych klubach w całej Polsce i za granicą.



W 2008 roku utworem Vaya con Dios "Don’t Cry for Louie" zwyciężyła konkurs piosenki międzynarodowej w Jeleniej Górze.

W ostatnim czasie szerszej publiczności pokazała się m.in. w programach "O! Polskie Przeboje" oraz "The Voice of Poland", gdzie zaśpiewała "Lost On You" LP. Trenerzy podczas przesłuchań w ciemno się nie odwrócili, czego później mocno żałował Baron.



Wideo Ania Waraszko - „Lost On You” - Przesłuchania w Ciemno - The Voice of Poland 8

Poprzednim singlem promującym jej album był numer "Podróż" nagranym z Numerem Razem.

Posłuchaj utworu "W tobie":