Ania Dąbrowska: Z tobą nie umiem wygrać

10 listopada ukaże się składankowa płyta "The Best Of" Ani Dąbrowskiej. Zapowiada ją nowy singel "Z tobą nie umiem wygrać".

Od 2002 r. Ania Dąbrowska wydała sześć płyt (ostatnia - "Dla naiwnych marzycieli" z 2016 r. - pokryła się dwukrotnie platyną) i zdobyła dziewięć Fryderyków, a jej piosenki królują na listach przebojów.

Teraz wokalistka postanowiła podsumować dotychczasowy dorobek albumem "The Best Of".

Listę utworów otwierają single z jej avant-popowego, delikatnie elektronicznego debiutu. Znajdziemy na niej także wszystkie przeboje z okresu fascynacji stylem retro - akustyczne, nawiązujące do polskiej muzyki lat 60. i 70. piosenki z "Kilku historii na ten sam temat", nieco bardziej eklektyczne, zagłębiające się raz w estetykę lat 50. ("Nigdy więcej nie tańcz ze mną"), raz w epokę disco ("W spodniach czy w sukience") utwory z jej trzeciego albumu, a także "Bang Bang" z albumu "Ania Movie" z filmowymi piosenkami. Nie zabrakło także utworów z dwóch płyt, na których Ania zwróciła się w kierunku współczesnego popu - bardziej alternatywnej, słodko-gorzkiej "Bawię się świetnie" oraz przebojowej "Dla naiwnych marzycieli".

Składanka zawiera również dwa ostatnie radiowe przeboje, czyli filmowy "Porady na zdrady (Dreszcze)" oraz "Nieprawda" w remiksie Gromieego. Całość uzupełnia premierowy singel "Z tobą nie umiem wygrać".

Oto szczegóły płyty "The Best Of":

1. "Z Tobą nie umiem wygrać"

2. "W głowie"

3. "Tego chciałam"

4. "Nigdy więcej nie tańcz ze mną"

5. "W spodniach czy w sukience"

6. "Trudno mi się przyznać"

7. "Nieprawda"

8. "Bawię się świetnie"

9. "Nigdy nie mów nigdy"

10. "Charlie, Charlie"

11. "Czekam..."

12. "Wiosna"

13. "Bang Bang"

14. "Porady na zdrady [Dreszcze]"

15. "Nieprawda" (Gromee Remix).