Andrzej Stasiuk i Haydamaky u Kuby Wojewódzkiego: Jaskinia diabła

Nagranie płyty "Mickiewicz-Stasiuk-Haydamaky" sprawiło, że pisarz Andrzej Stasiuk dał się namówić na występ w programie Kuby Wojewódzkiego.

Kuba Wojewódzki, Andrzej Stasiuk i Sasza Jarmoła (Haydamaky) /TVN

26 stycznia do sklepów trafiła zapowiadana już przez nas płyta projektu "Mickiewicz-Stasiuk-Haydamaky", na której ciesząca się sporym uznaniem w Polsce ukraińska ethno-rockowa formacja Haydamaky wraz z pisarzem Andrzejem Stasiukiem sięgnęła do poezji Adama Mickiewicza.



Grupa Haydamaky na stałe zagościła na polskiej scenie muzycznej. W dorobku mają wspólne nagrania z m.in. Voo Voo (nominowana do Fryderyka płyta "Voo Voo i Haydamaky"), Rootwater, Pudelsami, Pablopavo i Reggaeneratorem (Vavamuffin) i Grabażem (Strachy Na Lachy). W utworze "Please Call Me Later" promującym płytę "No More Peace!" (2013) gościnnie pojawił się Kamil Bednarek.

Na płycie "Mickiewicz-Stasiuk-Haydamaky" znalazło się 10 kompozycji inspirowanych twórczością wieszcza Adama Mickiewicza. Są to w większości sonety pochodzące ze zbioru "Sonety krymskie", otwierające płytę "Stepy akermańskie", ale jest też "Reduta Ordona", fragmenty z "Dziadów" czy "Konrada Wallenroda" oraz "Liryki lozańskie".

Album dotarł do 12. miejsca listy płytowych bestsellerów, a teraz Haydamaky planują występy ze Stasiukiem z materiałem z tej płyty. 8 czerwca zespół wystąpi na literackim Festiwalu Miłosza w Krakowie, a w lipcu zagra dla bardziej rockowej publiczności - na Festiwalu w Jarocinie.



"Postanowiłem zbadać, jak rzeczywiście wygląda ta jaskinia diabła i szołbiznesu. Skoro nagrałem płytę, to myślę, że powinniśmy to zrobić. Mam nadzieję, że dzięki tobie zostanę gwiazdą pop-kultury" - mówi Stasiuk w programie Kuby Wojewódzkiego.

"Jestem zazdrosny, że nie umiem tak deklamować, recytować jak robi to Andrzej. Nie chcieliśmy tego robić z osobą, która śpiewa, bo to jest nudne" - dodaje Sasza Jarmoła, wokalista Haydamaków.



Wideo Stasiuk / Haydamaky - Reduta Ordona