Andrzej Piaseczny zapewnia, że u niego "Wszystko dobrze" (nowy klip)

29 września do sieci trafił nowy teledysk Andrzeja Piasecznego do utworu "Wszystko dobrze". Singel promuje album "O mnie, o tobie, o nas".

Andrzej Piaseczny wkrótce zaprezentuje światu nową płytę /Michał Woźniak / East News

Nowy album Andrzeja Piasecznego "O mnie, o tobie, o nas" do sprzedaży trafi już 13 października. Kolejnym numerem, który promuje płytę jest "Wszystko dobrze". Muzykę skomponowała Ania Dąbrowska, tekst napisał natomiast sam Piasek.



Clip Andrzej Piaseczny Wszystko dobrze

Reklama

Sprawdź tekst utworu "Wszystko dobrze" w serwisie Teksciory.pl!

"Dla nas obojga było oczywiste, że prędzej czy później znowu się spotkamy. Los zetknął nas ponownie w pierwszej edycji 'The Voice of Poland' i znów zamieniliśmy na ten temat kilka zdań: może powinniśmy, może kiedyś, może za chwilę... Kwitło to więc bardzo wiele lat i wreszcie wydało owoce" - opowiada Piaseczny.



Za produkcję całej płyty odpowiada stary znajomy wokalisty - Michał Przytuła, pracujący z nim przy pierwszych solowych płytach, odpowiedzialny także za brzmienie piosenek m.in. Kayah i Reni Jusis.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Andrzej Piaseczny przed ósmą edycją "The Voice of Poland" TV Interia

Do klipu stworzono również teledysk, w którym wystąpiła piękna przyjaciółka artysty - Malwina Wędzikowska. W klipie gra ona dziewczynę kokietującą Andrzeja Piasecznego.

Wcześniej poznaliśmy utwór Piasecznego pt. "My (o mnie, o tobie, o nas)".

Posłuchaj utworu "My (o mnie, o tobie, o nas)" w serwisie Teksciory.pl!