Andrzej Piaseczny i "Wszystko dobrze" (nowa płyta "O mnie, o tobie, o nas")

Piosenka "Wszystko dobrze" zapowiada zbliżającą się premierę nowej płyty Andrzeja Piasecznego - "O mnie, o tobie, o nas".

Nowy album jurora "The Voice of Poland" do sklepów trafi 13 października.

Wcześniej poznaliśmy singla "My (O mnie, o tobie, o nas)", a teraz Andrzej Piaseczny ujawnia piosenkę "Wszystko dobrze".

Nadchodząca płyta jest efektem współpracy wokalisty z Anią Dąbrowską, która jest autorką wszystkich kompozycji. Pomysł na ich współpracę narodził się przed dekadą, ale wówczas nic z tego nie wyszło.

"Dla nas obojga było oczywiste, że prędzej czy później znowu się spotkamy. Los zetknął nas ponownie w pierwszej edycji 'The Voice of Poland' i znów zamieniliśmy na ten temat kilka zdań: może powinniśmy, może kiedyś, może za chwilę... Kwitło to więc bardzo wiele lat i wreszcie wydało owoce" - opowiada Piaseczny.



Za produkcję odpowiada stary znajomy wokalisty - Michał Przytuła, pracujący z nim przy pierwszych solowych płytach, odpowiedzialny także za brzmienie piosenek m.in. Kayah i Reni Jusis.



"Naprawdę zatęskniłem za Michałem, z którym nie pracowałem od wielu lat. To było wystarczającym powodem, żeby się z nim spotkać i powiedzieć: 'Słuchaj, zróbmy coś. Tak dawno niczego razem nie robiliśmy, a kiedyś było naprawdę fajnie'. 'Fajnie' to zresztą nieodpowiednie, zbyt płaskie słowo. Tym bardziej, że wkład Michała w tę płytę był znacznie większy, niż można się domyślać czytając książeczkę" - przyznaje wokalista.



Przytuła nadał ostateczną formę utworom, których treść wypływa z osobistych doświadczeń Andrzeja Piasecznego, ale dotyczy spraw znanych nam wszystkim. To piosenki o miłości i przyjaźni, o tym, że warto dawać sobie drugą szansę i o tym, że każdy dzień wśród najbliższych jest na wagę złota.



"Piosenki o uczuciach są uniwersalne. Opowiadam więc o sobie, ale mogą się w tym odnaleźć inni ludzie, jeśli tylko tego chcą" - opowiada Piaseczny, dodając, że jest "uśmiechniętym, szczęśliwym człowiekiem".

