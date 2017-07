Andrzej Piaseczny i #MY

Andrzej Piaseczny zaprezentował specjalną wersję klipu "My (o mnie, o Tobie, o nas)"

Andrzej Piaseczny szykuje nową płytę /Kurnikowski /AKPA

"Pokażcie nam, że jesteście szczęśliwi!" - napisał na swoim Facebooku Andrzej Piaseczny, ogłaszając akcję nadsyłania zdjęć z karteczką z napisem "#MY". Na efekty tego apelu nie trzeba było czekać ani chwili. Skrzynkę artysty zalały setki fotografii zakochanych par, bliskich przyjaciół, pełnych rodzinnego ciepła zdjęć dumnych rodziców i ich małych optymistów oraz wszystkich tych, którzy przez życie kroczą z uśmiechem.

"Cieszymy się tym, że jesteśmy, że siebie mamy! Wszystkim, co dobrego nas spotkało i tym, co na nas jeszcze czeka. Każdą bliskością, każdym przyjaznym i dobrym człowiekiem. Każdą relacją i wszystkim w nas kochaniem" - to przesłanie piosenki "My (o mnie, o Tobie, o nas)" promieniuje z klipu, który powstał w podziękowaniu za tak ciepłą odpowiedź na akcję Andrzeja Piasecznego. "Kim jesteśmy My? Jesteśmy miłością i wypełniającą nas radością. Wszyscy jesteśmy" - mówi wokalista.

"My..." to pierwszy singel z nowej płyty Andrzeja Piasecznego, która ukaże się 13 października. "O mnie, o Tobie, o nas" to zbiór piosenek autorstwa Andrzeja Piasecznego do kompozycji Ani Dąbrowskiej. Za brzmienie całości albumu odpowiada Michał Przytuła - producent, z którym Piaseczny współpracował przy swoich pierwszych solowych płytach.

Zobacz specjalna wersję teledysku "My":