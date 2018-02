Andrzej Krzywy i Ifi Ude w duecie. "Od Opola do Opola" w TVP1

Jak już informowaliśmy, w wiosennej ramówce TVP1 pojawi się nowy muzyczny program "Od Opola do Opola", w którym uczestnicy przybliżać będą przeboje z Festiwalu w Opolu. Poprowadzą go Andrzej Krzywy, wokalista grupy De Mono, oraz znana z preselekcji do Eurowizji wokalistka Ifi Ude.

Program "Od Opola do Opola" pokazywany będzie w niedziele o godz. 21:15, od 8 kwietnia.

W nowym show TVP1 wystąpią znani polscy artyści oraz młodzi wokaliści, którzy zaśpiewają przeboje znane z Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Reżyserem show będzie Konrad Smuga.

W roli prowadzących wystąpią Andrzej Krzywy, wokalista zespołu De Mono, oraz Ifi Ude, mająca nigeryjskie korzenie półfinalistka trzeciej edycji "Must Be The Music", która z piosenką "Love Is Stronger" znalazła się w gronie 10 wykonawców zakwalifikowanych do finału polskich preselekcji do Eurowizji (naszego reprezentanta poznamy ostatecznie w przyszłą sobotę 3 marca).

W dniach 8-10 czerwca odbędzie się jubileuszowa, 55. edycja Festiwalu w Opolu. W jego ramach zorganizowane zostanie sześć koncertów, po dwa każdego wieczoru.

Wśród nich znajdą się trzy coroczne koncerty: Premiery, Debiuty oraz "Od Opola do Opola" (z największymi przebojami ostatnich 12 miesięcy). Dodatkowo zaplanowano koncert polskich piosenek z okazji 100-lecia odzyskania przez nasz kraj niepodległości, koncert na 55-lecie Opola oraz przegląd najsłynniejszych polskich piosenek dotyczących piłki nożnej (ma to związek z występem polskiej reprezentacji na mistrzostwach świata w Rosji; mecze pokaże TVP).

Ostatnią studyjną płytą z całkowicie premierowym materiałem De Mono jest "No Stress" z września 2010 r. Później grupa wypuściła jeszcze "Spiekotę" (2012) z polskimi przebojami w reggae'owych aranżacjach, koncertowy album "Symfonicznie" (2014) oraz składankę z okazji 30-lecia "XXX" (2017).