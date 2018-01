Andrzej Duda pożegnał Dolores O’Riordan. Takiej odpowiedzi się nie spodziewał

Krzysztof Wyszkowski, działacz opozycji w PRL, w niewybredny sposób skomentował wpis Andrzeja Dudy, w którym ten pożegnał wokalistkę The Cranberries, Dolores O’Riordan.

Andrzej Duda pożegnał wokalistkę The Cranberries /Andrzej Iwańczuk / Reporter

Dolores O'Riordan została znaleziona martwa w swoim pokoju hotelowym w Londynie w poniedziałek 15 stycznia. Wokalistka przebywała w stolicy Wielkiej Brytanii ze względu na krótką sesję nagraniową. Informację o śmierci potwierdził rzecznik wokalistki w rozmowie z "The Limerick Leader".

Reklama

"Członkowie rodziny są wstrząśnięci tymi wiadomościami i proszą o uszanowanie prywatności w tym bardzo trudnym czasie" - czytamy we wpisie na profilu The Cranberries na Facebooku.

Jak oświadczył rzecznik policji, po przygotowaniu odpowiedniego raportu sprawa zostanie przekazana koronerowi. To on ustali dokładne przyczyny zgonu.

W sieci wokalistkę żegnali artyści z całego świata. O The Cranberries pisali również politycy. Specjalne oświadczenie wydał prezydent Irlandii, Michael D. Higgins, w którym napisał, że śmierć O’Riordan to "niewyobrażalna strata".



Wideo Nagła śmierć Dolores O'Riordan, wokalistki The Cranberries (x-news, Press Association)

46-letnią gwiazdę pożegnali również m.in. Donald Tusk oraz Andrzej Duda.



"Dolores O’Riordan odeszła. Osierociła The Cranberries ale zostawiła nam wiele pięknej muzyki. Dolores płaczemy i dziękujemy! RiP" - czytamy na profilu prezydenta, gdzie udostępniono również piosenkę "Dreams".



Wpis prezydenta jednak nie wszystkim przypadł do gustu. Ostro zareagował m.in. działacz opozycyjny w czasach PRL-u, Krzysztof Wyszkowski.

"Płacz po śmierci O’Riordan! Łzy dla sierot z The Cranberries? Flagi na pałacu nie opuszczono, ale może Soloch poleci na pogrzeb razem z kompanią honorową (bez koni?)? Powtórka z podlizywania się pospólstwu sentymentalną tandetą z oklaskiwania łez Solorza na gali Polsatu!" - napisał Wyszkowski.



O'Riordan stała na czele irlandzkiego kwartetu The Cranberries. Skład grupy uzupełniali bracia Hogan: Mike (bas) i Noel (gitara) oraz grający na perkusji Fergal Lawler.

Formacja największą popularnością cieszyła się w latach 90., kiedy to na listach przebojów królowały utwory "Zombie", "Linger" czy "Salvation". W dorobku muzycy mają ponad 40 mln sprzedanych płyt.

Posłuchaj utworu "Zombie" w serwisie Teksciory.pl!

Dolores nagrywała też solo - wydała albumy "Are You Listening?" (2007) i "No Baggage" (2009).

Dolores O'Riordan (1971 - 2018) 1 13 Dolores O'Riordan Autor zdjęcia: Simon Earl / Splash News Źródło: East News 13

***Zobacz materiały o podobnej tematyce***