"American Idol": Występ, który doprowadził Katy Perry do łez

"Jesteś inspiracją dla nas wszystkich" - usłyszał niepełnosprawny David Francisco, który zjawił się na castingu do amerykańskiej wersji "Idola".

Katy Perry mocno wzruszyła się historią Davida /

11 marca telewizja ABC wyemitowała pierwszy odcinek reaktywowanego talent show "American Idol". W jury programu zasiadają Katy Perry, Lionel Richie oraz Luke Bryan.

Jednym z uczestników, który zjawił się na castingu, był niepełnosprawny David Francisco. 25-latek został sparaliżowany od pasa w dół w wyniku wypadku - uderzył w niego samochodem kierowca, który przejechał na czerwonym świetle. Po żmudnej i regularnej rehabilitacji chłopak stanął na nogi i obecnie porusza się o kulach.

Na castingu do "American Idol" pojawił się ze swoją narzeczoną. Przed jurorami wykonał utwór "Isn’t She Lovely" Steviego Wondera. Gdy on śpiewał, jego ukochana stała obok, w ręku trzymając jego kule.

W trakcie jego występu wzruszona Katy Perry nie była w stanie powstrzymać łez. Lionel Richie zaś poprosił Davida, by skończył, po czym podszedł do niego i go przytulił. "Jesteś inspiracją dla nas wszystkich" - powiedział chłopakowi juror.

Katy Perry dodała, że z wrażenia i podziwu wobec pary aż zaniemówiła. Jury zgodnie zaprosiło uczestnika do kolejnego etapu programu.

Zobacz występ Davida na castingu do "American Idol":