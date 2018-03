"American Idol" powraca. Katy Perry zaskoczyła na starcie

11 marca telewizja ABC wyemituje pierwszy odcinek reaktywowanego talent show "Idol". Przed startem programu w sieci pojawiła się nietypowa zapowiedź programu z Katy Perry w roli głównej.

Przypomnijmy, że telewizja Fox, która emitowała "Idola" przez 15 edycji stwierdziła, że format programu uległ wyczerpaniu. Finał ostatniej serii widzowie zobaczyli 7 kwietnia 2016.



Szybko okazało się jednak, że zainteresowana emisją talent show jest inna stacja. Telewizja ABC ogłosiła w poprzednim roku, że rozpoczyna pracę nad reaktywacją formatu.

Do jury zaproszono: Luke'a Bryana, Lionela Richiego oraz Katy Perry. Wokalistka ma być największą gwiazdą show i przyciągać widzów przed telewizory. Prowadzącym został znany z poprzednich edycji programu Ryan Seacrest.



Na krótko przed emisją pierwszego odcinka nowego "Idola", na oficjalnym kanale programu pojawiła się zapowiedź, w której widzimy, jak Katy Perry ujawnia swój nietypowy i zdaniem innych jurorów dziwny talent.

"Potrafię wyglądać jak żaba. To obrzydliwe i nikt pewnie się już ze mną nie umówi" - stwierdziła Perry, po czym pokazała, jak udaje płaza. Jej koledzy z jury nie ukrywali zaskoczenia.

"Idol" w amerykańskiej telewizji pojawił się w 2002 roku i od tamtego czasu był jednym z najpopularniejszych programów typu talent show. Największą oglądalność program zaliczył w latach 2005 - 2011. "American Idol" w tamtym czasie gromadził przed telewizorami nawet ponad 30 milionów widzów (nieprzerwanie przez siedem sezonów do niego należał tytuł najpopularniejszego show w USA).



Wideo