Amberian Dawn: Nowa płyta "Darkness Of Eternity"

Symfometalowa grupa Amberian Dawn z Helsinek szykuje się do premiery nowego longplaya.

Amberian Dawn przed premierą /Oficjalna strona zespołu

Ósmy album podopiecznych austriackiej Napalm Records ujrzy światło dzienne 10 listopada.

Ścieżki perkusji nagrano w rodzimym studiu Finnvox. W tym samym miejscu wykonano miks (Mikko Karmila) i mastering (Mika Jussila).

"Nie mam najmniejszych wątpliwości, iż jest to najlepiej brzmiący album Amberian Dawn! W orkiestralnych partiach wykorzystaliśmy też żywą sekcję instrumentów smyczkowych, co przydało brzmieniu przyjemnego kolorytu" - powiedział lider grupy Tuomas Seppälä.



Na "Darkness Of Eternity" znajdziemy także bonusowy numer "Anyone".



"Innuendo", poprzednia płyta Amberian Dawn, miała swą premierę pod koniec października 2015 roku. Album ten promował wideoklip "Fame & Gloria", który możecie sobie przypomnieć poniżej:

Clip Amberian Dawn Fame & Gloria

Oto program albumu "Darkness Of Eternity":

1. "I'm The One"

2. "Sky Is Falling"

3. "Dragonflies"

4. "Maybe"

5. "Golden Coins"

6. "Luna My Darling"

7. "Abyss"

8. "Ghostwoman"

9. "Breathe Again"

10. "Symphony Nr. 1, Part 2 - Darkness Of Eternity".