Alicja Ruchała na Eurowizję? ("No Longer Want You")

Ponad 87 tys. odsłon ma już teledysk "No Longer Want You" śpiewającej modelki Alicji Ruchały. Piękna Polka zgłosiła ten utwór do preselekcji do Konkursu Piosenki Eurowizji.

Alicja Ruchała w teledysku "No Longer Want You" /

Do 27 stycznia TVP ma ujawnić listę utworów zakwalifikowanych do preselekcji do Eurowizji 2017. Koncert eliminacyjny odbędzie się w połowie lutego.



Jak już informowaliśmy, swoje piosenki zgłosili już m.in. Anna Cyzon (uczestniczka ostatniej edycji "Must Be The Music") i Mateusz Maga (uczestnik programu "Top Model"), Gosia Andrzejewicz, Marta Zalewska (prowadząca program "Hit, Hit, Hurra!"), grupa Helolove ze znaną z "X Factora" wokalistką Adą Szulc, Arkadiusz Matuszak (AreQue) i Mariusz Wawrzyńczyk (m.in. "Bitwa na głosy", "Must Be The Music").

Swoich sił próbuje też modelka Alicja Ruchała, która była twarzą licznych modowych magazynów na całym świecie. Może się też pochwalić podpisanymi kontraktami reklamowymi w Rosji i Turcji. To właśnie stamtąd głównie pochodzą widzowie teledysku "No Longer Want You".

"Jest bogata i ma duża popularność w Rosji i Turcji, dlatego jak by się dostała miałaby duże szanse na głosy" - mówi informator "Faktu".

Za reżyserię teledysku "No Longer Want You" odpowiada Alan Kępski, pracujący wcześniej z m.in. Ewą Farną, Sarsą, Eweliną Lisowską, Justyną Steczkowską, Pauliną Przybysz i Kasią Popowską.