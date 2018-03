​Alicia Vikander walczy o życie w teledysku K.Flay "Run for Your Life"

W sieci dostępny jest teledysk do utworu K.Flay "Run for Your Life" promującego "Tom Rider". W nowej wersji filmu w rolę Lary Croft wcieliła się Alicia Vikander.

Alicia Vikander wcieliła się w postać Lary Croft /Kevin Winter /Getty Images

Światło dzienne ujrzał klip K.Flay do piosenki "Run for Your Life", która promuje film "Tomb Raider" z Alicią Vikander w roli Lary Croft. Dynamicznemu kawałkowi towarzyszy klip, w którym znalazły się najciekawsze ujęcia z filmu.

Reklama

"Jestem bardzo podekscytowana, że mogłam nagrać utwór do 'Tomb Raidera'. Zwłaszcza, że Lara to wyjątkowo silna bohaterka. (...) Kiedy twoje życie jest zagrożone, robisz wszystko, by się uratować. Kiedy ludzie zaczynają w ciebie wątpić, ty powstajesz i jesteś silniejszy niż kiedykolwiek. Właśnie o tym jest ten utwór" - opowiedziała K.Flay w rozmowie z "Entertainment Weekly".



Film "Tomb Raider" trafi do polskich kin 6 kwietnia tego roku.