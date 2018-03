Alicia Vikander: Gwiazda "Tomb Raider" chciała zostać wokalistką?

Alicia Vikander w programie Jimmy'ego Fallona zdradziła, że gdy była małą dziewczynką chciała zostać wokalistką oraz wzięła udział w dziecięcym talent show.

Szwedzka aktorka pojawiła się w programie Fallona, aby promować film "Tomb Raider" (zagra w nim główną bohaterkę, Larę Croft). W pewnym momencie prowadzący zapytał Vikander o początek kariery.

"Tańczyłam i lubiłam śpiewać, ale chciałam tez zostać florystką" - mówiła gwiazda.

O Alicii Vikander zrobiło się głośno zaraz po zdobyciu przez nią Oscara w 2016 roku ("Dziewczyna z portretu"). Aktorka przyznała, że ludzie zaczęli wyszukiwać ciekawostki na jej temat oraz szukali archiwalnych nagrań z jej udziałem.

Właśnie w ten sposób internauci dotarli do jej występu z 1997 roku w jednym z popularnych dziecięcych programów, "Little Stars", w którym najmłodsi tańczyli i udawali, że śpiewają (polskim odpowiednikiem był "Mini playback show"). Vikander miała wtedy osiem lat.

Academy Award winner Alicia Vikander in talent show for kids (TV4)

"Wszystkie dzieci wybierały piosenki Tiny Turner albo Michaela Jacksona, a ja zdecydowałam się na szwedzką balladę" - wspominała, wskazując, że jej wyborem była piosenka Helen Sjoholm.

W nagraniu mała Alicia zapytana, czy woli zostać aktorką czy wokalistką, odparła, że ciężko jej zdecydować.



Wideo