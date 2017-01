Alexandra Stan z nowym wizerunkiem ("9 Lives")

Rumuńska gwiazda sceny dance Alexandra Stan prezentuje najnowszy teledysk "9 Lives". Klip ma już prawie 350 tys. odsłon.

Alexandra Stan w połowie 2016 r. wypuściła swój trzeci album "Alesta" (to połączenie trzech liter imienia i nazwiska). Wytwórnia przekonywała, że za sprawą tej płyty wokalistka potwierdza status "królowej dance'u z Rumunii".

"9 Lives" to czwarty, po "Ecoute", "Balans" i "I Did it Mama", utwór promujący wydawnictwo.

W ramach promocji tego materiału Alexandra Stan wzięła udział w trasie promocyjnej w Azji, odbyła liczne wizyty w programach telewizyjnych, a teraz prezentuje teledysk do "9 Lives".

W klipie możemy zobaczyć nowy wizerunek wokalistki. Alexandrze towarzyszy bułgarski wokalista Jahmmi.



"Silna, zdeterminowana, ambitna i ciężko pracująca na swój sukces - Alexandra idzie do przodu z energią.... 9 żyć!" - czytamy w informacji o nowym singlu.

Teledysk został wyreżyserowany i nagrany przez Crissa Blaziny, z którym Alexandra Stan współpracowała już przy kilku poprzednich singlach.