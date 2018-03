Alexander Rybak powraca na Eurowizję!

Alexander Rybak, laureat Eurowizji 2009, po latach ponownie będzie reprezentował Norwegię w Konkursie Piosenki Eurowizji.

Alexander Rybak wygrał norweskie eliminacje do Eurowizji 2018 /NTB scanpix / Audun Braastad /arch. AFP

Urodzony na Białorusi Alexander Rybak mieszka w Norwegii od 4. roku życia.

Reklama

Pochodzący z muzykalnej rodziny wokalista i skrzypek wziął udział w norweskiej edycji popularnego programu "Idol", w którym doszedł do półfinału. Dwa lata później wygrał konkurs talentów Kjempesjansen piosenką własnego autorstwa "Foolin'".

W 2007 roku wcielił się w główną rolę w adaptacji musicalu "Skrzypek na dachu".

W maju 2009 roku miażdżącą przewagą głosów wygrał Konkurs Piosenki Eurowizji, którego finał odbywał się w Moskwie. Reprezentował barwy Norwegii utworem "Fairytale" ze swej debiutanckiej płyty. Piosenka inspirowana jest tradycyjnym norweskim folklorem i została napisana i skomponowana własnoręcznie przez Rybaka.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Alexander Rybak Fairytale

Na fali sukcesu pojawił się w telewizyjnych programach "Taniec z gwiazdami" (Szwecja) i "Twoja twarz brzmi znajomo" (Rosja). Jako kompozytor zgłaszał swoje piosenki do lokalnych preselekcji do Eurowizji w Norwegii, Białorusi i na Malcie.W sobotę (10 marca) ponownie został reprezentantem Norwegii na Eurowizję, wygrywając krajowe eliminacje Melodi Grand Prix 2018 z piosenką "That’s How You Write a Song". Uczestników oceniało 50 ekspertów z dziesięciu krajów oraz widzowie.

- Lubię eksperymentować, lubię robić to, co chcę - a nie to, co powinienem - opowiadał Interii Alexander Rybak w 2010 r.

Jego dyskografia to osiem studyjnych płyt.