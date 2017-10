Alex Christensen: Taneczne przeboje lat 90. w symfonicznych wersjach

"Classical 90s Hits" to tytuł albumu nagranego przez niemieckiego DJa i producenta Alexa Christensena z The Berlin Orchestra.

Alex Christensen (w środku) przypomina taneczne przeboje z lat 90. /fot. ALEXANDER HASSENSTEIN /Getty Images

Na płycie znalazło się 14 tanecznych przebojów z lat 90. w symfonicznych aranżacjach.

"Uznałem, że to doskonałe kompozycje, które były po prostu ukryte w tanecznych kostiumach" - przekonuje Alex Christensen.

Niemiecki producent specjalnie na potrzeby albumu skompletował 49-osobową orkiestrę - Berlin Orchestra, złożoną z najlepszych muzyków niemieckiej stolicy. Ponadto, obok orkiestry zatrudnił też najbardziej utalentowane młode wokalistki.



Christensen sięgnął po przeboje z dorobku m.in. Snap!, 2Unlimited, Guru Josh Project, Sylver, Roberta Milesa i Scootera.

Na płycie znalazła się też kolejna wersja przeboju "Das Boot" z 1991 r. To zremiksowany przez Christensena (pod szyldem U96) charakterystyczny główny motyw muzyczny z wojennego filmu "Okręt" Wolfganga Petersena z 1981 r. Nagranie podbiło listy przebojów w 1991 r. stając się jednym z pierwszych nagrań w klimacie rave / techno, które zamieszało w notowaniach.

Oto szczegóły płyty "Classical 90s Hits":



1. "Rhythm Is A Dancer" 2. "Infinity"

3. "United"

4. "Das Boot"

5. "Turn The Tide"

6. "Children"

7. "Sonic Empire"

8. "Nessaja"

9. "L'amour Toujours"

10. "Interlude / You’re Not Alone"

11. "Redemption"

12. "The Rise / No Limit"

13. "What Is Love"

14. "Tears Don't Lie".

