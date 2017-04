Alex Christensen: Od łodzi podwodnej do zabawy w doktora

7 kwietnia 50 lat skończył Alex Christensen, niemiecki producent i kompozytor, który na początku lat 90. rozbijał się po listach przebojów z grupą U96. Od tego czasu sporo się w jego życiu zmieniło.

Stworzony przez Alexa Christensena i grupę producentów Matiz (Ingo Hauss, Helmut Hoinkis, Hayo Lewerentz) projekt U96 swoją nazwę wziął od wojennego filmu "Okręt" ("Das Boot") niemieckiego reżysera Wolfganga Petersena, który po sukcesie tej produkcji z 1981 r. nakręcił we współpracy z Hollywood m.in. "Niekończącą się opowieść", "Na linii ognia", "Air Force One", "Gniew oceanu" i "Troję".

Tytułowy utwór "Das Boot" z 1991 r. to przygotowana przez U96 zremiksowana wersja skomponowanego przez Klausa Doldingera charakterystycznego głównego motywu muzycznego z filmu. Nagranie podbiło listy przebojów głównie w niemieckojęzycznych krajach (Niemcy, Austria, Szwajcaria), a także w Norwegii, Holandii, Szwecji, Francji i Wielkiej Brytanii. To zarazem jedno z pierwszych nagrań w klimacie rave / techno, które zamieszało w notowaniach.

Największy przebój U96 był przypominany jeszcze dwukrotnie - w 1995 r. jako "Boot II" i sześć lat później ("Das Boot 2001"). Christensen z ekipą na kolejnych płytach U96 wprowadzał nowe elementy tanecznych brzmień - przez klasyczne disco, ambient, po trance i eurodance, jednak nie udało mu się nagrać kolejnego przeboju na miarę "Das Boot".



Christensen jako producent i kompozytor ma na koncie współpracę z takimi wykonawcami, jak m.in. Marky Mark (pod tym pseudonimem na początku kariery działał aktor Mark Wahlberg), Right Said Fred, Tom Jones, Sarah Brightman, ATC czy Rollergirl (czyli Nicole Safft, prywatnie żoną kompozytora i matką ich syna).

Od 2002 r. pod pseudonimem Alex C. współpracuje z wokalistką Yasmin K. (Y-ass), którą poznał w telewizyjnym programie talentów "Popstars" - był jurorem drugiej i ósmej edycji.

Jako Alex C. zdecydowanie postawił na popularne brzmienia taneczne, dzięki czemu powrócił na listy. Zdecydowanie najlepiej radził sobie utwór "Du hast den schönsten Arsch der Welt", innymi słowy: "masz najfajniejszy tyłek na świecie". Nagranie z teledyskiem wyraźnie eksponującym tytułową część kobiecego ciała doczekało się kilku wersji językowych - holenderskiej, angielskiej, hiszpańskiej, francuskiej, a nawet czeskiej i estońskiej.

Płytę "Euphorie" (2008) promowały też single o równie wymownych tytułach "Doktorspiele" ("zabawy w doktora") i "Du bist so Porno".

Christensen to jednak nie tylko klubowe rytmy - pod szyldem Alex Swings Oscar Sings (wokalistą w duecie był Amerykanin Oscar Loya) w 2009 r. wydał swingujący album "Heart 4 Sale". Z singlem "Miss Kiss Kiss Bang" duet reprezentował Niemcy w Konkursie Piosenki Eurowizji 2009, jednak w Moskwie zajął dopiero 20. miejsce.

W ostatnim czasie Alex skupia się na działalności w duecie Jasper Forks, choć trudno powiedzieć, żeby był to imponujący dorobek. Grupa w ciągu kilku lat wypuściła raptem kilka singli, z których oglądalność powyżej 10 mln odsłon zdobyły "River Flows In You" i "Another Sleepless Night".