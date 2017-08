Aleksandra Szwed i Marcin Przytulski razem: "Gotowi na miłość"

Zwyciężczyni programu "Twoja twarz brzmi znajomo" Aleksandra Szwed zapowiada debiutancką płytę teledyskiem do piosenki "Gotowi na miłość".

Aleksandra Szwed w teledysku "Gotowi na miłość" /fot. Mikołaj Kaczorowski /materiały promocyjne

W 2016 roku Aleksandra Szwed postawiła na muzykę. Wiosną brała udział w programie "Twoja twarz brzmi znajomo", którego została zwyciężczynią. Mimo intensywnych przygotowań do każdego odcinka telewizyjnego show równolegle pracowała nad materiałem na swoją debiutancką płytę. W maju wypuściła singel "Powiedz, że nie kochasz", będący nową wersją hitu "99 Luftballons" nagranego w 1983 roku przez niemiecki zespół Nena.



Wokalistka nagrywa materiał na nową płytę wraz z zespołem The CzadMakers, z którym od dłuższego czasu współpracuje. Lider formacji, Marcin Przytulski, jest też autorem tekstu do piosenki "Powiedz, że nie kochasz".

Teraz - z okazji kolejnych urodzin Aleksandry Szwed - grupa prezentuje wakacyjny teledysk "Gotowi na miłość". Autorem utworu jest Marcin Przytulski.

"Będzie nam przemiło jeśli choć na niespełna cztery minuty zagościsz w naszym świecie, by zobaczyć czym dla nas jest miłość. Bohaterami teledysku nie są wynajęci statyści czy aktorzy, to prawdziwi ludzie. Nasi ludzie, którzy inspirują i pozwalają wznieść się wyżej i wyżej - nasi przyjaciele, najbliżsi, rodzina. Ludzie którzy nas wspierają i w nas wierzą - są bardzo ważną częścią naszego świata. To o nich myślimy mówiąc 'miłość', to oni są dla nas żywym dowodem na jej istnienie. Ten teledysk w sposób samoistny stał się pomnikiem i to właśnie im chcemy go zadedykować" - podkreśla wokalistka, która także wyreżyserowała klip.

Clip Aleksandra Szwed Gotowi na miłość - & Marcin Przytulski

Marcin Przytulski dodaje: "To nieco odmienne podejście do wyznawania miłości. Można powiedzieć, patrząc sobie w oczy 'kocham cię', ale też można stwierdzić, że jesteśmy 'gotowi na miłość'. Wydaje mi się, że to coś więcej niż zakochanie. Oczywiście, od niego się zaczyna, ale tym razem będzie istniało bardzo długo i rozkwitnie w dojrzałe uczucie. Czy miłość trwająca przez lata może być wariacka jak zakochanie? Pewnie, że tak, skoro jesteśmy 'gotowi na miłość'".