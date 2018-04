​Albo Inaczej 2: Natalia Nykiel, Rosalie. i Justyna Święs na pokładzie

Albo Inaczej 2 to druga odsłona projektu, w którym wokaliści na nowo interpretują polskie hip hopowe klasyki. Do tej pory poznaliśmy dwa single z udziałem Fismolla i Moniki Borzym. Do składu AI2 dołączają trzy wokalistki: Natalia Nykiel, Rosalie. i Justyna Święs.

Rosalie., Justyna Święs i Natalia Nykiel wzięły na warsztat hip hopowe klasyki /Paweł Zanio /materiały prasowe

Każda z zaproszonych kobiet to bardzo charakterystyczna postać na polskiej scenie.

Reklama

Natalia Nykiel to jedna z najbardziej szanowanych i pożądanych polskich artystek. Ma na koncie m.in. dwie diamentowe, dwie złote i potrójną platynową płytę oraz wiele singli, które podbijają listy przebojów.

Justyna Święs, swoim wokalem nadaje wyjątkową jakość utworom duetu The Dumplings, ale znana jest również z kooperacji m.in. z Fiszem i Emade, Rysami czy ostatnio Tym Typem Mesem.

Rosalie., najmłodsza stażem w tym zestawieniu, ma za sobą dobrze przyjęty debiutancki album "Flashback" i tegoroczną nominację do Fryderyków w kategorii debiut roku.

Efekt wspólnej studyjnej pracy z Mariuszem Obijalskim, producentem albumu, i raperami - autorami pierwotnych tekstów poznamy wkrótce.

Tajemnicą zostanie jeszcze przez chwilę też to, jakie utwory wzięły na warsztat Natalia Nykiel, Justyna Święs i Rosalie.

Premiera Albo Inaczej 2 zapowiedziana jest na maj 2018. Wcześniej, 21 kwietnia, wiele kompozycji będzie można usłyszeć premierowo podczas Spring Break Showcase & Conference w Poznaniu.