Aktorka z "Thrillera" Michaela Jacksona znów pozywa

​Ola Ray, która wcieliła się w postać dziewczyny Michaela Jacksona w teledysku "Thriller", zamierza ponownie pozwać rodzinę zmarłego króla popu za niewypłacenie należnych jej wpływów z tantiem w związku z przygotowaniem wersji 3D klipu.

Ola Ray i Michael Jackson w teledysku "Thriller" /East News

Ola Ray to amerykańska aktorka, która w przeszłości była modelką "Playboya". Jednak najbardziej znana jest z tego, że wystąpiła jako dziewczyna Michaela Jacksona w jednym z najsłynniejszych teledysków wszech czasów, czyli klipie, a właściwie trwającym niemal 14 minut krótkometrażowym filmie "Thriller".

Kobieta twierdzi, że podpisała z Jacksonem umowę gwarantującą jej 2,5 proc. zysków płynących z teledysku.

"Byłam tak podekscytowana udziałem w 'Thrillerze'. Wiedziałam, że to będzie coś wielkiego - mówiła Ray w rozmowie z "Daily Mail" i dodała - Prawdopodobnie zrobiłabym to nawet za darmo, ale Michael Jackson dał mi kontrakt".

Ray jeszcze przed śmiercią Jacksona narzekała na trudności z pobraniem należności za jej udział w klipie. Oskarżyła wokalistę o to, ale potem przeprosiła go w 1997 roku. Mimo to aktorka pozwała za to Króla Popu 6 maja 2009 roku, jednak ten zmarł niecałe dwa miesiące później, 25 czerwca.

Teraz Ray zamierza pozwać spadkobierców majątku Michaela Jacksona w celu uzyskania niewypłaconej należności. Kobieta twierdzi, że w ciągu 30 lat otrzymała zaledwie 200 tys. dolarów, mimo że oficjalny teledysk obejrzano w serwisie Youtube prawie 438 mln razy.



57-letnia dziś Ola Ray w 2012 roku, na mocy ugody z rodziną Króla Popu, otrzymała 75 tys. dolarów, jednak zdecydowała się na ponowne pozwanie spadkobierców majątku Jacksona. Nakłoniły ją do tego działania reżysera teledysku "Thriller", Johna Landisa, który podjął się odświeżenia i przygotowania wersji 3D klipu.

"Jestem oburzona, zdenerwowana i zszokowana - mówi Ray i kontynuuje - Kiedy usłyszałam plotki o możliwej wersji 3D, skontaktowałam się z reżyserem i napisałam: 'Musimy o tym porozmawiać', ale jak dotąd nie odpowiedział na mój e-mail. Nie próbowali się ze mną skontaktować, ani negocjować niczego. Czy wydaje im się, że mogą to zrobić bez zapłacenia mi?".

Nowa wersja klipu "Thriller" została zaprezentowana podczas pokazu specjalnego na tegorocznej edycji Festiwalu Filmowego w Wenecji.

Rozgoryczona Ola Ray, w rozmowie z mediami mówi, że mimo udziału w najpopularniejszym teledysku wszech czasów, była zmuszona wychowywać swoją córkę w biedzie.

Utwór "Thriller" pochodzi z płyty Jacksona o tym samym tytule, która ukazała się w 1982 roku. Album jako pierwszy w historii został uhonorowany 30-krotną platyną za sprzedaż ponad 30 mln egzemplarzy w USA. To z niego pochodzą takie przeboje amerykańskiego wokalisty jak "Billy Jean" czy "Beat It".

