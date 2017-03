Airbourne w hołdzie Lemmy'emu ("It's All For Rock'N'Roll")

Zmarły w grudniu 2016 r. Lemmy jest bohaterem najnowszego teledysku australijskiej grupy Airbourne - "It's All For Rock'N'Roll".

Airbourne w akcji /fot. Zoran Veselinovic/Photoshot /Reporter

"It's All For Rock'N'Roll" to utwór oryginalnie napisany przez Lemmy'ego Kilmistera, lidera Motörhead - muzyka, który dla członków Airbourne był idolem, mentorem i przyjacielem, z którym również dzielili scenę na koncertach i festiwalach. Lemmy wystąpił też w roli brawurowego kierowcy trucka w teledysku "Runnin' Wild" z 2007 roku.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Airbourne Running Wild

W klipie do "It's All For Rock'N'Roll" pojawia się legendarny "bombowiec" Motörhead - charakterystyczna szyna oświetleniowa w kształcie samolotu bojowego, który był ozdobą koncertów zespołu Lemmy'ego od końca lat 70.

"Zawsze kiedy byliśmy w trasie, rozglądaliśmy się za festiwalowymi plakatami z logo Motörhead; teraz pozostała po tym wielka pustka... Lemmy znaczył bardzo wiele nie tylko dla nas, ale dla rock'n'rolla w ogóle..." - podkreśla Joel O'Keeffe, wokalista i gitarzysta Airbourne.

Dodajmy, że Australijczycy pod koniec maja zagrają w Polsce - w Warszawie (Proxima, 30 maja) i Gdyni (Ucho, 31 maja). Koncerty odbędą się w ramach trasy promującej płytę "Breakin' Outta Hell", z której pochodzi utwór "It's All For Rock'N'Roll".

Clip Airbourne It's All For Rock N' Roll