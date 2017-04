Aicha Magija i jej kręta droga ("I Stay Here")

Poniżej możecie zobaczyć teledysk "I Stay Here" Aichy Magiji, wokalistki znanej z m.in. "Must Be The Music" i "X Factor".

Aicha Magija prezentuje nowy teledysk /My Music

Pochodząca z Bielska-Białej Aicha Magija od 2014 r. stoi na czele własnego zespołu, z którym obecnie pracuje nad nową płytą.

Telewizyjni widzowie mogą ją pamiętać z "Bitwy na głosy", "X Factor" (w duecie Aicha & Asteya dotarła do finału trzeciej edycji) i "Must Be The Music" (cztery głosy na "tak" na castingu w dziewiątej odsłonie).



"Ty to jesteś petarda!" - zachwycała się wówczas Kora.

Na początku 2013 r. ukazała się płyta "Magija". Wokalistkę wsparli wówczas m.in. Asteya, Marcin Klimczak, Marcin ''Pufa'' Piątek, Karolina ''Karla'' Piątek i Magdalena ''Kiecka'' Kieca. Za produkcję materiału odpowiadali DJ Feel-X, SLS Riddims i Adrian Duchnowicz.



"Singel 'I Stay Here' opowiada o drodze, jaką artysta musi przejść, by twórczość była kompletna dla niego samego. Droga ta bywa długa i kręta, ale jak śpiewa Aicha pomimo wszystkich przeciwności chce na tej drodze pozostać, bo wie, że to jej miejsce na ziemi. Artystka w tej piosence chce przekazać, że trzeba walczyć o swoje marzenia, wierzyć w siebie i nigdy się nie poddawać" - czytamy w informacji o nowym utworze.

Aicha jako swoje największe inspiracje wymienia Lauryn Hill i Amy Winehouse.

