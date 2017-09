Agnieszka Twardowska i "Północ" (Konkurs Debiuty na Festiwalu w Opolu)

Poniżej możecie zobaczyć teledysk "Północ" Agnieszki Twardowskiej, uczestniczki programów telewizyjnych "Twoja twarz brzmi znajomo" oraz "The Voice Of Poland".

Agnieszka Twardowska wystąpi na Festiwalu w Opolu /AKPA

Agnieszka Twardowska dała się poznać szerszej publiczności w piątej edycji muzycznego show TVP2 "The Voice of Poland". Podczas przesłuchań w ciemno swoje fotele odwrócili wszyscy trenerzy - ostatecznie Twardowska trafiła do drużyny Justyny Steczkowskiej. Z programem pożegnała się na etapie ćwierćfinału.

Wiosną 2016 r. pojawiła się w piątej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo". Ostatecznie w show zajęła 5. miejsce, nie wchodząc do ścisłego finału.

Teraz młoda wokalistka prezentuje teledysk do nowej piosenki "Północ". Koncertowa premiera nagrania odbędzie się w przyszły piątek (15 września) w Konkursie Debiuty podczas 54. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

Clip Agnieszka Twardowska Północ

"Północ" to utwór utrzymany w klimacie "łagodnego popu". Współautorem muzyki (z Twardowską) jest Jan Smoczyński, producent ostatnich płyt Kayah oraz Bovskiej.

"Tytułowa 'Północ' symbolizuje marzenia o wyrwaniu się z objęć codzienności, tęsknocie za szaleństwem, spontanicznością i magią, która dzieje się między ludźmi, zwłaszcza, kiedy otacza ich ciemność" - czytamy.



Piosenka jest zapowiedzią debiutanckiego albumu Agnieszki Twardowskiej, który przewidziany jest na pierwszy kwartał 2018 roku.