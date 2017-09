Agata Karczewska i siedem grzechów głównych ("Envy Is My Sin")

Poniżej możecie zobaczyć teledysk "Envy Is My Sin" zapowiadający debiutancką EP-kę Agaty Karczewskiej, która w nowym "Idolu" odpadła tuż przed ścisłym finałem.

Agata Karczewska prezentuje swój teledysk /materiały promocyjne

Oprócz muzyki folk i country (wśród jej idoli są Laura Marling czy Elliott Smith), Agata Karczewska interesuje się piłką nożną, jest fanką Manchester United i jak mówi - "ma dobrą lewą nogę".

Szeroka publiczność miała okazję ją poznać wiosną tego roku w reaktywowanym "Idolu". Jurorzy telewizyjnego show nie szczędzili pochwał 27-latce.

W etapie klubowym, tuż przed wyłonieniem ósemki finalistów, o ostatnie miejsce w finale rywalizowali Mariusz Dyba (późniejszy zwycięzca całego programu) i Agata Karczewska. "Niezwykle trudny wybór, to jakiś absurd, kompletnie niezrozumiałe" - nie mogła uwierzyć jurorka Ewa Farna.

Ostatecznie z "Idolem" pożegnała się właśnie Agata. "Walczyłam o ciebie jak lwica" - podkreślała Farna, która popłakała się, a na koniec jeszcze wyściskała się z Karczewską.

W czerwcu Agata była jedną z uczestniczek Festiwalu Halfway w Białymstoku.

Teraz singer-songwriterka prezentuje teledysk do utworu "Envy is My Sin", promującego debiutancką EP-kę "You're Not So Special".



Klip nawiązuje do biblijnych siedmiu grzechów głównych, z łaciny nazywanych saligia. Każdemu z nich przypisywana jest kobieca personifikacja, która w teledysku została ukazana wraz z symbolicznie powiązanym z nią zwierzęciem. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Magdalena Sobolska.