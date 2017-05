Agata Dziarmagowska prezentuje mocny teledysk "KAWAII"

Agata "Dziarma" Dziarmagowska wraca z nowym numerem i bardzo mocnym teledyskiem. Na Youtube pojawił się jej singel zatytułowany "KAWAII", do którego powstał kontrowersyjny klip zrealizowany przez Michała Pańszczyka.

Agata Dziarmagowska prowokuje w klipie "KAWAII" /

"Utwór 'KAWAII' został napisany podczas mojego pobytu w Tokio. Zainspirowana 'cukierkowością' japońskiej popkultury stworzyłam piosenkę, której tytuł jest synonimem słowa 'cute'. Kawałek ukazuje przede wszystkim to, jak czasy, w których obecnie żyjemy silnie otoczone są błyskotkami i lansem a to, że coś, co wydaje się cudowne może mieć swoje ciemne strony. 'KAWAII' to najważniejszy utwór ze wszystkich, które do tej pory nagrałam. Najważniejszy, dlatego, że to pierwszy tekst napisany w całości przeze mnie i oczywiście, dlatego, że jako fanka EDM mogę nieskromnie uznać ten drop za 'sztos'" - mówi o nowym singlu Dziarma.

Agata Dziarmagowska urodziła się w sierpniu 1997 roku w Częstochowie. Zaczęła śpiewać́, gdy miała 6 lat. W 2012 roku pojawiła się w "Mam talent", natomiast dwa lata później próbowała swoich sił w "X Factorze" (z programu wyrzuciła ją Ewa Farna).

Od 2015 roku wokalistka rozpoczęła prace nad swoim debiutanckim albumem. Do tej pory nastolatka zaprezentowała utwory "Drop, Drop", "Mogę wszystko, nic nie muszę" oraz "Blisko mnie".



Zobacz klip "KAWAII":

W lipcu 2016 roku do sieci trafił singel "Incomplete", który zwiastował przemianę wizerunkową Dziarmagowskiej.

- Album pokaże mnie od środka, to będzie moja wizytówka, ukazanie, co mi gra w środku, ale też ukazanie nastolatki, która ma gorsze chwile, kiedy chce, żeby ktoś był "blisko niego", i ma też chwile, kiedy tańczy na dyskotece i "może wszystko, nic nie musi" - mówiła Interii w 2015 roku piosenkarka.