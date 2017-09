Aerosmith przerywa trasę. Steven Tyler pod opieką lekarzy

Ostatnie cztery koncerty Aerosmith w Ameryce Południowej zostały odwołane w związku ze stanem zdrowia wokalisty Stevena Tylera.

Steven Tyler (Aerosmith) trafił pod opiekę lekarzy /fot. Jonathan Leibson /Getty Images

17 maja w Tel Awiwie (Izrael) rozpoczęła się pożegnalna trasa Aerosmith pod szyldem "Aero-Vederci Baby!". W jej ramach grupa odwiedziła także Polskę (2 czerwca Amerykanie zagrali w Tauron Arenie Kraków).

Obecnie zespół koncertował w Ameryce Południowej, ale ze względu na problemy zdrowotne 69-letniego Stevena Tylera musiał odwołać cztery ostatnie występy w Brazylii, Chile, Argentynie i Meksyku.

Rockman na Twitterze opublikował oświadczenie, w którym przeprosił fanów za to, że ich zawiódł. Okazuje się, że lekarze zabronili mu dalszych występów i podróżowania.

"Przy właściwym odpoczynki i leczeniu [Tyler] wkrótce z powrotem stanie na nogi" - czytamy.

Wokalista uspokaja, że jego stan nie zagraża życiu, choć dodaje, że potrzebuje opieki lekarskiej.

"Obiecuję, że wrócę. Na nieszczęście, zdrowie nie czeka, a to jest coś, czego nie mogę zaplanować pomiędzy koncertami. Jak mówimy: 'Ludzie robią plany, a Bóg się śmieje'. Do zobaczenia wkrótce" - napisał Steven Tyler.



Ostatnim albumem Aerosmith jest "Music from Another Dimension!" z listopada 2012 r. Płyta zanotowała jednak kiepskie wyniki sprzedaży (tylko złoto w Kanadzie) i bardzo przeciętne recenzje (2/5 od "The Guardian", 1/5 od serwisów Drowned in Soud i PopMatters).