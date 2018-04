Adele udzieliła ślubu i pokazała zdjęcie

Co słychać u Adele, która przerwała ostatnią trasę koncertową z powodów zdrowotnych?

Adele na scenie w marcu 2017 r. /Cameron Spencer /Getty Images

W lutym 2016 roku, kilka miesięcy po wydaniu bijącego rekordy popularności albumu "25", Adele ruszyła w ogromną trasę koncertową, obejmującą występy w Stanach Zjednoczonych, Europie i Australii (łącznie 107 koncertów). Tournee zakończyło się w czerwcu 2017 roku, a ostatnie koncerty zostały niespodziewanie odwołane, gdyż lekarze zalecili gwieździe natychmiastowy odpoczynek.

Wideo Adele kończy karierę? Artystka przyznała, że nie wie, czy kiedykolwiek ruszy jeszcze w trasę koncertową (Associated Press/x-news)

Brytyjska wokalistka na Instagramie przyznała, że diagnoza lekarzy nie pozostawiała wątpliwości - jej struny głosowe były uszkodzone.

Od tego czasu Adele sporadycznie publikuje nowe wpisy w mediach społecznościowych, najczęściej honorując koleżanki po fachu, jak m.in. Beyonce, Celine Dion Dolores O'Riordan czy najmniej znana w tym gronie Ibeyi.

W styczniu tego roku wsparła Marsz Kobiet, biorąc udział w manifestacji razem z m.in. Cameron Diaz i Jennifer Lawrence.

Teraz do mediów trafiła informacja o tym, że w styczniu wokalistka udzieliła ślubu brytyjskiemu komikowi Alanowi Carrowi i jego partnerowi Paulowi Draytonowi. Szczegóły ceremonii zdradził teraz sam Alan Carr.

Okazało się, że Adele zorganizowała całą uroczystość w najdrobniejszych szczegółach. Ślub odbył się w jej ogrodzie, a udzieliła go sama gwiazda, która przyznała, że została wyświęcona. Na Instagramie właśnie pokazała swoje zdjęcie w stroju, w którym udzieliła ślubu swoim przyjaciołom. Fotografia zebrała ponad 2,4 mln polubień.



"Ona zaśpiewała do naszego pierwszego tańca... To było cudowne. Chciałem o tym powiedzieć wszystkim. Ona tego nie zrobi, bo woli zachować to w sekrecie. Kwiaty, trzydaniowe menu - zaplanowała wszystko. To był najwspanialszy dzień w moim życiu" - wspomina Alan Carr.