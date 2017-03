Adele jak Fiona ze "Shreka"? Gwiazda komentuje

Adele odpowiedziała na komentarze, w których internauci porównali jej stylizację na Grammy do postaci Fiony z animacji "Shrek".

Adele nie przejmuje się opiniami innych /Frederick M. Brown / Getty Images

Podczas tegorocznej gali rozdania nagród Grammy Adele zgarnęła pięć statuetek, w tym tę najważniejszą - za album roku.

Reklama

W sieci komentowano jednak nie tylko sukces Brytyjki. Internauci na cel obrali kreację, jaką na to wydarzenie wybrała Adele. Stylizację porównano do postaci królewny Fiony z popularnej bajki "Shrek".

Adele postanowiła odnieść się do tych opinii podczas swojego koncertu w Perth. Nie stroniąc od przekleństw, brytyjska wokalistka przyznała, że nie obchodzą jej te komentarze. "To było Givenchy Couture. Mogą mówić, co chcą" - powiedziała gwiazda.

"Ćwiczyłam. Oczywiście jestem dużą kobietą i bardzo lubię jeść, ale trenowałam dwa razy dziennie, żeby zmieścić się w tę sukienkę Givenchy, bo była prawie w porządku" - opowiadała fanom Adele.