Adam Stachowiak: "Utopieni" z żoną

Poniżej możecie zobaczyć najnowszy teledysk Adama Stachowiaka, który zdobył popularność w "The Voice of Poland".

Adam Stachowiak prezentuje nowy teledysk /Piotr Bławicki/Dzień Dobry TVN / East News

Urodzony we wrześniu 1997 roku Adam Stachowiak swoją muzyczną przygodę rozpoczął na długo przed zgłoszeniem się do "The Voice of Poland". W wieku czterech lat ukazała się bowiem jego debiutancka płyta "Anielskie przeboje", a media w całym kraju okrzyknęły go "najmłodszym muzykiem w Polsce".

W kolejnych latach Stachowiak powoli dojrzewał muzycznie. Przed udziałem w talent show działał w zespole Sugar. Grupa na koncie miała singel "Każdego dnia".



W 2016 roku Adam Stachowiak spróbował swoich sił w "The Voice of Poland". Podczas przesłuchań w ciemno wykonał utwór Sary Bareilles "Gravity" i przekonał tym samym do siebie Andrzeja Piasecznego oraz Tomsona i Barona.

Prawdziwe wzruszenia rozpoczęły się jednak po decyzji trenerów. Piasek i panowie z Afromental namówili Stachowiaka, aby zaprezentował fragment swojej piosenki. Utwór zadedykowany zmarłej matce muzyka, nazwany w przyszłości "Mamo", wzruszył widzów, publiczność oraz samych trenerów, zwłaszcza Piasecznego i Natalię Kukulską. Maria Sadowska żałowała, że nie odwróciła swojego fotela.



Piosenka Stachowiaka szybko podbiła sieć, a obecnie nagranie z programu obejrzano już ponad siedem milionów razy, co sprawia, że jest to jeden z najpopularniejszych występów w historii polskiego "Voice'a".

Podczas bitew Adam wystąpił w duecie z Eweliną Bogucką. Wykonali oni przebój Anny Jantar i Zbigniewa Hołdysa "Ktoś pomiędzy nami", co wzruszyło Kukulską. Pojedynek nie skończył się jednak dobrze dla Stachowiaka. Tomson i Baron postawili na Bogucką, a żaden z trenerów nie zdecydował się na kradzież. Ich decyzja uważana była za jeden z największych błędów w historii programu.

Być może jednak trenerzy wiedzieli, że muzykowi nie potrzeba już nic więcej, aby zaistniał. Niedługo później podpisał profesjonalny kontrakt z wytwórnią Universal. Pierwszy singel "Mamo" ma już na koncie prawie 13 milionów wyświetleń i uzyskał status platynowej płyty.

Na dobrej drodze do podobnego wyróżnienia jest również utwór "Wracam co noc". Od lutego 2017 r. teledysk do numeru obejrzano ponad cztery miliony razy.

Teraz Adam Stachowiak prezentuje teledysk do trzeciego singla "Utopieni".

"Tto historia poznania mojej żony, zamknięta w niepowtarzalnych brzmieniach gitar, emocjach i gatunkach muzycznych, towarzyszących mi przez całe życie" - opowiada wokalista, który w teledysku wystąpił razem ze swoją żoną Anią.

"Anioła, o którym wspominam, mogliście poznać w utworze 'Mamo'. Spotkaliśmy się dawno, zupełnie przypadkowo w jednej z hotelowych restauracji. Napisałem ten numer w podziękowaniu dla niej i na pamiątkę dla nas. Cieszę się, że w końcu zgodziła się wystąpić w tej roli - nie wyobrażałem sobie nikogo na jej miejscu. W klipie wystąpił także cały mój zespół i najbliżsi przyjaciele, za co jestem po stokroć wdzięczny" - dodaje Adam Stachowiak.