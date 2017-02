Adam Stachowiak dla narzeczonej ("Wracam co noc")

Poniżej możecie zobaczyć nowy teledysk Adama Stachowiaka, uczestnika ostatniej edycji "The Voice of Poland".

Adam Stachowiak śpiewa dla narzeczonej /fot. Piotr Bławicki/Dzień Dobry TVN /East News

Adam Stachowiak to 19-letni wokalista, pianista, kompozytor i autor tekstów. Wychował się w rodzinnym domu na wsi, gdzie już jako trzylatek próbował swoich sił grając na klawiszach. Rok później został okrzyknięty "najmłodszym muzykiem w Polsce, który wydał własną płytę".

Reklama

Wokalista stał się objawieniem siódmej edycji "The Voice of Poland", gdzie za namową Tomsona i Barona odważył się po raz pierwszy publicznie wykonać utwór "Mamo". Uczestnik tuż po premierze odcinka zwrócił na siebie uwagę widzów i zyskał popularność w sieci. Do tej pory teledysk do ballady zanotował ponad 5,6 mln odsłon.

Adam odpadł z programu TVP2 na etapie bitew, a żaden z jurorów nie zdecydował się na kradzież. Takim obrotem spraw mocno zawiedzeni byli internauci, dla których Stachowiak był jednym z faworytów do wygranej.

Clip Adam Stachowiak Mamo

Po "Mamo" wokalista prezentuje nowy singel "Wracam co noc", którego współtwórcami są Paul Whalley (także producent nagrania) i Laurell Barker.

"To numer napisany w trasie, gdzieś w hotelu między jednym koncertem, a drugim. Jest dla mojej narzeczonej - tęsknię za nią, kiedy jestem kilkaset kilometrów od domu. Wtedy marzę tylko o tym, aby z nią porozmawiać, czy zwyczajnie napić się kawy..." - mówi Adam Stachowiak.

Za teledysk odpowiada Pascal Pawliszewski, reżyser klipów dla m.in. Cugowskich, Lady Pank, Ani Wyszkoni, Michała Bajora, Alicji Janosz, Pauliny Lendy i Ani Kłys. W teledysku wokaliście towarzyszy modelka Karolina Cielecka.



Clip Adam Stachowiak Wracam co noc

Sprawdź tekst "Wracam co noc" w serwisie Teksciory.pl!