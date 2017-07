Adam Lambert i "Kapitan Majtas" ("Think")

Amerykański wokalista Adam Lambert nagrał własną wersję przeboju Arethy Franklin "Think" do animacji Disneya "Kapitan Majtas: Pierwszy wielki film".

Występujący obecnie z muzykami grupy Queen Adam Lambert po raz kolejny nagrał utwór do produkcji filmowej. Wcześniej w kinie wykorzystano "Time for Miracles" (zakończenie w filmie katastroficznym "2012" Rolanda Emmericha).

Tym razem sięgnął po "Think" Arethy Franklin - utwór pochodzący z 1968 r. Serwis Pitchfork oryginalną wersję sklasyfikował na 15. miejscu listy 200 najlepszych piosenek lat 60. XX wieku.

"Think" możemy usłyszeć w animacji "Kapitan Majtas: Pierwszy wielki film", która trafia do polskich kin 21 lipca. Film opowiada o parze niesfornych przyjaciół ze szkolnej ławki: Georgeąa Bearda oraz Harolda Hutchinsa, ktryz hipnotyzują swojego dyrektora szkoły i zmieniają go w postać z ich komiksu. Obraz wyreżyserowany został przez Roba Lettermana.

