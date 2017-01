Accept przed premierą "Restless And Live"

Muzycy Accept odliczają już dni do premiery nowego materiału koncertowego.

Accept w akcji /fot. Bossenmeier /

Nowe dokonanie legendarnej heavymetalowej grupy z Niemiec trafi na rynek w piątek, 13 stycznia. "Restless And Live" wyda rodzima Nuclear Blast Records.

Reklama

"Restless And Live" to przede wszystkim materiał Blu-ray / DVD zarejestrowany podczas występu Accept na niemieckim festiwalu Bang Your Head!!! w 2015 roku. Obie wersje wzbogacą dwie płyty CD.

Przypomnijmy, że na przełomie lutego i marca Accept zagrają jako gość specjalny cztery koncerty w Polsce u boku Szwedów z Sabaton. Te odbędą się 27 lutego w Gdańsku / Sopocie (ERGO Arena), 28 lutego we Wrocławiu (Hala Stulecia), 1 marca w Warszawie (Torwar) i 3 marca w Krakowie (Hala Wisły).



Z koncertowym wideoklipem "Fast As A Shark" Accept z materiału "Restless And Live" możecie się zapoznać poniżej: