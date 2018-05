A Perfect Circle: Spełnienie marzeń ("TalkTalk")

Poniżej możecie zobaczyć teledysk "TalkTalk" amerykańskiej grupy A Perfect Circle, na czele której stoi Maynard James Keenan, wokalista formacji Tool.

Maynard James Keenan (A Perfect Circle) w akcji /Kevin Winter /Getty Images

Po wydaniu trzeciego albumu "Emotive" (2004) działalność A Perfect Circle została zawieszona. Maynard James Keenan zajął się wówczas grupą Tool (płyta "10 000 Days" ukazała się w 2006 r.), a także rozwojem własnej winnicy w Arizonie.

Z kolei gitarzysta Billy Howerdel powołał do życia rockową formację Ashes Divide, która w 2008 roku zadebiutowała albumem "Keep Telling Myself It's Alright". Do nagrań zaprosił m.in. muzyków powiązanych z A Perfect Circle, jak ówczesny perkusista Josh Freese, była basistka Paz Lenchantin czy wiolonczelista Devo Keenan, syn Maynarda.

W połowie 2010 r. A Perfect Circle wrócił do aktywności koncertowej. Nową sekcję rytmiczną stworzyli basista Matt McJunkins (Eagles Of Death Metal, The Beta Machine, na koncertach wspomagał Ashes Divide oraz Puscifer, inny projekt Maynarda) i perkusista Jeff Friedl (Puscifer, The Beta Machine). Skład uzupełnia gitarzysta James Iha (eks-Smashing Pumpkins), którego na europejskiej trasie w grudniu zastąpi Greg Edwards (Failure, Autolux).

W 2013 r. grupa podsumowała dotychczasowy dorobek składanką "Three Sixty", która zawierała nowy utwór "By and Down".

Na początku roku A Perfect Circle przypomniał się premierowym nagraniem "The Doomed". Wówczas pojawiły się informacje, że jest to zapowiedź nowej płyty. 20 kwietnia do sprzedaży trafił album "Eat The Elephant", pierwszy po 14-letniej przerwie.

Przy nowej płycie zespół wspomógł Dave Sardy (m.in. ZZ Top, Paolo Nutini, Royal Blood), a do promocji wybrano cztery single: "The Doomed", "Disilliusioned", "TalkTalk" oraz "So Long, and Thanks for All the Fish".

Teledysk 2D do utworu "TalkTalk" jest fragmentem filmu, który jest dostępny w boxie - edycji specjalnej płyty "Eat The Elephant". Reżyseria filmu to dzieło Stevena Sebringa, który twierdzi, że "praca z Maynardem i Billym to spełnienie marzeń każdego artysty".

Przypomnijmy, że 15 grudnia A Perfect Circle po raz pierwszy wystąpi w Polsce - koncert odbędzie się w Tauron Arenie Kraków.