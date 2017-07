63. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Lizbonie

Europejska Unia Nadawców poinformowała, że 63. Konkurs Piosenki Eurowizji w 2018 roku odbędzie się w Lizbonie.

63. finał Eurowizji odbędzie się w Portugalii. Z ramienia tego kraju za organizację będzie odpowiedzialny nadawca Rádio e Televisão de Portugal (RTP).

Koncerty w ramach eliminacji odbędą się w dniach 8-10 maja, natomiast wielki finał zaplanowano na 12 maja 2018 roku.

Portugalia będzie organizatorem finału piosenki Eurowizji po raz pierwszy. Reprezentant tego kraju, Salvador Sobral, wygrał tegoroczny finał w Kijowie balladą "Amar Pelos Dois".

Autorką zwycięskiej piosenki jest o dwa lata starsza siostra Salvadora Luisa Sobral. Utwór powstał w pośpiechu na kilka dni przed terminem składania konkursowych piosenek w rywalizacji wyłaniającej reprezentanta Portugalii na Eurowizję.



Wideo