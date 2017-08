6. edycja MateriaFest – znamy szczegóły

Występy grup Behemoth, Riverside i Illusion oraz koncert obchodzącego w tym roku 10. urodziny zespołu Materia - to główne atrakcje tegorocznej edycji MateriaFest. Impreza odbędzie się 2 września w Szczecinku.

Behemoth wystąpi na MateriaFest /Ethan Miller /Getty Images

Według organizatorów niekwestionowaną gwiazdą tegorocznej, szóstej edycji MateriiFest będzie Behemoth, który do Szczecinka zawita prosto z trasy ze Slayerem i Lamb of God po Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie.



Reklama

Koncert Adama "Nergala" Darskiego i spółki będzie jedną z ostatnich okazji, by usłyszeć na żywo wydany w 2014 roku i znakomicie przyjęty przez krytyków i fanów (wydawnictwo zadebiutowało na 34. pozycji prestiżowego zestawienia Billboard) album "The Satanist".

Teledysk do tytułowego numeru z płyty "The Satanist" Behemotha możecie zobaczyć poniżej:

Clip Behemoth The Satanist

Sprawdź tekst i tłumaczenie utworu "The Satanist" w serwisie Teksciory.pl

Kolejnym ważnym elementem w programie tegorocznej imprezy jest Riverside.



Koncert w Szczecinku formacji dowodzonej przez Mariusza Dudę wpisuje się w jesienną edycję trasy "Towards The Blue Horizon Tour", podczas której Polacy odwiedzą Danię, Szwecję, Finlandię oraz Norwegię. Po zakończeniu wojaży Riverside zapowiada wejście do studia i nagranie nowego materiału, pierwszego od czasu niespodziewanej śmierci gitarzysty grupy, Piotra Grudzińskiego w lutym 2016 roku. Za "Grudnia" na koncertach z ekipą Riverside będzie grał Marcin Meller, znany z formacji Quidam.

W Szczecinku wystąpi także Illusion, jeden z najważniejszych polskich zespołów lat 90., który po bardzo długiej przerwie powrócił na scenę w 2013 roku, a w 2014 roku wydał album z premierowym materiałem. Ekipa dowodzona przez Tomasza "Lipę" Lipnickiego obchodzi w tym roku dwudziestopięciolecie istnienia.

Zespołem, którego nie może zabraknąć na festiwalu w Szczecinku jest Materia. "Ich obecność jest swoistym obowiązkiem" - podkreślają promotorzy imprezy. To właśnie kwartet ze Szczecinka, który w tym roku obchodzi 10. urodziny, jest pomysłodawcą festiwalu realizowanego wraz z Samorządową Agencją Promocji i Kultury w Szczecinku.



Materia, która jest laureatem 2. miejsca talent show "Must Be The Music", w tym roku zaprezentowała się fanom m.in. na dużej scenie Przystanku Woodstock.

Oprócz wspomnianych kapel, program tegorocznej MateriiFest uzupełnią polskie zespoły: Spatial, Koronal, Retrospective oraz holenderski Shinigai.

6. edycja festiwalu odbędzie się na placu koncertowym na osiedlu Zachód. W tym roku impreza po raz pierwszy będzie biletowana.