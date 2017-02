50 lat Procol Harum: Nowa płyta "Novum"

Znana z wielkiego przeboju "A Whiter Shade of Pale" (1967) grupa Procol Harum wyda nowy album "Novum". Brytyjska formacja przygotowuje się też do obchodów 50-lecia istnienia.

Gary Brooker zapowiada nowy album Procol Harum /fot. Jeff Moore/Retna/Photoshot /Reporter

"Nasz ostatni album ["The Well's On Fire"] ukazał się w 2003 r., a w związku z 50-leciem Procol Harum potrzebowaliśmy coś wyjątkowego, dlatego powstała nowa płyta z premierowymi utworami" - mówi serwisowi WENN wokalista i współzałożyciel grupy Gary Brooker.

"Wierzę w to, że to będzie jeden z najlepszych albumów Procol Harum w historii"- dodaje 71-letni muzyk grający na fortepianie.

Zespół do współpracy zaangażował Pete'a Browna, autora tekstów dla m.in. grupy Cream (m.in. "I Feel Free", "White Room" czy "Sunshine of Your Love") i jego lidera Jacka Bruce'a.

W obecnym składzie u boku Brookera (wokal, fortepian) występują także Geoff Whitehorn (gitary), Matt Pegg (gitara basowa), Josh Phillips (organy Hammonda) i Geoff Dunn (perkusja).

Od 2004 r. w zespole nie ma organisty Matthew Fishera, który w 2009 r. sądownie wywalczył 40 proc. tantiem z tytułu współautorstwa wspomnianego przeboju "A Whiter Shade of Pale". Wcześniej jako autorzy wpisani byli Gary Brooker (muzyka) i Keith Reid (tekst), współpracujący z grupą od samego początku.