20-lecie Blue Cafe: Przyjaźń to fundament

W rozpoczętym właśnie 2018 r. pochodząca z Łodzi grupa Blue Cafe świętować będzie swoje 20-lecie.

Od początku 2006 r. wokalistką zespołu jest Dominika Gawęda, która niedawno obchodziła swoje 10-lecie w Blue Cafe. Zastąpiła ona Tatianę Okupnik, która w ostatnich latach wycofała się z show-biznesu, skupiając na życiu prywatnym (w sierpniu 2016 r. urodziła córkę Matyldę).

Z okazji jubileuszu formacja dowodzona przez gitarzystę i kompozytora Pawła Rurak-Sokala przygotowuje nowy album i trasę koncertową. Według doniesień "Super Expressu" to Gawęda zablokowała zaproszenie Okupnik na jubileuszową trasę.



W ostatnim czasie media informowały głównie o prywatnych sprawach obecnej wokalistki Blue Cafe, która w lipcu 2017 r. wyszła za Macieja Szczepanika, gitarzystę grupy Pectus.

W listopadzie 2017 r. ukazał się premierowy singel zespołu - "Między nami".

"Planujemy wydać nową płytę. Już myślimy o drugim singlu, a także o teledysku do nowego singla. Planujemy też trasę koncertową, plenerową i akustyczną, a 8 marca damy koncert tylko dla kobiet" - mówi Paweł Rurak-Sokal w rozmowie z PAP Life.

Dominika Gawęda podkreśla, że w zespole ważne są zaufanie i przyjaźń pomiędzy ludźmi, którzy ze sobą pracują.

"Przyjaźń to taki fundament, dzięki któremu jesteśmy w stanie przetrwać wszystkie chwile - zarówno te lepsze, jak i te gorsze, zwłaszcza te gorsze. Obie oczywiście się pojawiają, bo to jest życie i różnie bywa. Cieszę się, że mamy taką fantastyczną ekipę, że przyjaźnimy się, że sobie ufamy. To jest dla mnie niezwykle ważne" - mówi wokalistka.

Grupa Blue Cafe była jedną z gwiazd sylwestra TVN w Warszawie.