20 lat Maleo Reggae Rockers: Zobacz teledysk "Nie mów nie"

Pod koniec października ukazała się składankowa płyta "20 lat Maleo Reggae Rockers - bez Was nie ma nas - Dziękujemy!", którą promuje nowy singel "Nie mów nie".

Maleo Reggae Rockers podsumowuje 20-lecie kariery /fot. Bartosz Nowicki/www.bartosznowicki.pl

Na płycie "20 lat Maleo Reggae Rockers - bez Was nie ma nas - Dziękujemy!" znalazło się 15 najpopularniejszych utworów z dorobku zespołu dowodzonego przez Darka "Maleo" Malejonka.

Zestaw uzupełniają dwa bonusy: dubowa wersja "I'm Livin On", hitu światowego mistrza dubu - Dubmatixa oraz zupełnie nowa interpretacja utworu "Żyję w tym mieście".

Oryginalna wersja pochodzi z 1995 r. z płyty "Generation X" grupy Houk, działającej w latach 1988-2004 z Malejonkiem na czele.

Do promocji wybrano premierowy utwór "Nie mów nie". W teledysku wystąpiła Zosia BAKSY Brzezińska, najmłodsza (12 lat) zawodniczka kadry narodowej Freestyle Slalom Skating.

Clip Maleo Reggae Rockers Nie mów nie

Oto szczegóły płyty "20 lat Maleo Reggae Rockers - bez Was nie ma nas - Dziękujemy!":

"Nie mów nie"

"Jak wiatr"

"Zabierz mnie"

"Idąc przez dolinę łez"

"Number one" feat. King Lover

"Reggaemova" feat. Regenerator i Pablopavo

"Kochać aby żyć"

"Chant 2006"

"Alibi"

"Dzikie serce"

"Reggae Radio" feat. Eastwest Rockers

"Pomaluj moje sny"

"Zegarmistrz światła"

"Słyszę" feat. Grubson

"Dziewczyna ze stali"

BONUS:

"Żyję w tym mieście 2017"

"I’m Livin On DUB" (by DUBMATIX).