11-letnia Han Byul zachwycała w talent show. Teraz podpisała kontrakt

11-latka, która zachwyciła w azjatyckim show "K-pop Star 6", podpisała kontrakt z wytwórnią zajmującą się wyławianiem talentów - YG Entertainment.

Han Byul w programie "K-pop Star 6" /

Han Byul, pół-Koreanka i pół-Szwedka zabłysnęła w programie "K-pop Star 6" w 2016 i 2017 roku. Wykonała w nim m.in. piosenkę Meghan Trainor "Dear Future Husband" oraz zaprezentowała przygotowaną choreografię taneczną.



Wideo ‘서울 토박이 소녀’ 한별, 시선강탈 댄스 무대! 《KPOP STAR 6》 K팝스타6 EP04

Wideo ‘서울 토박이 소녀’ 한별, 시선강탈 댄스 무대! 《KPOP STAR 6》 K팝스타6 EP04

Reklama

Jej popisy w sieci zdobyły kilka milionów wyświetleń.

W lutym tego roku 11-latka wykonała również piosenkę Britney Spears "Oops!... I Did It Again". Po wyemitowaniu tego występu w telewizji, widzowie nie kryli swojego oburzenia. Producentom programu zarzucono niepotrzebną seksualizację małej dziewczynki.

Sprawą zajęła się Koreańska Komisja do spraw Standardów w Komunikacji, która w swoim oświadczeniu napisała, że "przyjrzy się emitowanym odcinkom programu i podda je ocenie, aby uniemożliwić w przyszłości wykonywanie piosenek z prowokacyjnymi tekstami".



Wideo [KPOP STAR 6]한별 HanByul - Oops.. I did it again

Urodzonej w 2006 roku 11-letniej Hanie udało się natomiast podpisać profesjonalny kontrakt z wytwórnią YG Entertainment (wśród podopiecznych YG są m.in. autor wielkiego przeboju "Gangnam Style" PSY i girlsband 2NE1). Talentem dziewczynki zachwycony był bowiem jeden z jurorów programu, przedstawiciel wspomnianego YG, a także wokalista i producent, Yang Hyun-suk.

"Podpisaliśmy kontrakt z Han Byul, która pokazała swoje zdolności w programie 'K-pop Star 6'. Adeptka jest jeszcze młoda, więc będzie odbywać cztery treningi w ciągu tygodnia, a także będzie kontynuować swoją naukę w szkole" - powiedział.

Szósta i ostatnia seria programu "K-pop Star 6" emitowana była od 20 listopada 2016 roku do 9 kwietnia 2017 roku. Zwycięzcą programu został duet Boyfriend (Park Hyun Jin, Kim Jong Seob), który również podpisał kontrakt z wytwórnią YG.