10 najpopularniejszych świątecznych klipów na Youtube

Serwis Youtube ujawnił listę 10 najchętniej oglądanych teledysków do utworów utrzymanych w świątecznym klimacie.

Świąteczny utwór Mariah Carey cieszy się niesłabnącą popularnością /Bennett Raglin / Getty Images

Co zaskakujące, pierwsze miejsce nie przypadło żadnemu z klasyków takich jak "All I Want for Christmas Is You" czy "Last Christmas".

Clip Justin Bieber Mistletoe

Na szczycie zestawienia 10 najpopularniejszych klipów świątecznych znalazła się piosenka Justina Biebera "Mistletoe" z wydanego w 2011 roku albumu świątecznego "Under the Mistletoe".

Kolejne dwa miejsca przypadły wcześniej wspomnianym już utworom "All I Want for Christmas Is You" Mariah Carey i "Last Christmas" Wham!. Co więcej, przebój Mariah Carey znalazł się w zestawieniu w aż trzech wersjach.

Utwór "All I Want for Christmas Is You" miał swoją premierę w 1994 roku.

"Uwielbiam święta i należę do osób, które uwielbiają celebrować ten czas. Od dziecka bardzo lubiłam śpiewać świąteczne piosenki. Kiedy zaczęłam pracę nad albumem ze świątecznymi piosenkami, zależało mi na zachowaniu balansu pomiędzy tradycyjnymi pieśniami świątecznymi, a czymś zabawnym, radosnym" - tak Carey wspominała pracę nad płytą, którą promował utwór "All I Want for Christmas Is You".

Clip Mariah Carey All I Want For Christmas Is You

Piosenka, która miała swoją premierę w listopadzie 1994 roku, została napisana przez Carey i Waltera Afanasieffa. Singel znalazł się w pierwszej dziesiątce list przebojów w wielu krajach świata. "The New Yorker" pisał wtedy, że jest to "jeden z wielu szanowanych współcześnie dodatków do świątecznej atmosfery". Kompozycja na dobre wpisała się w klimat przedświątecznych zakupów, przygotowań i spotkań w gronie najbliższych. Pod koniec 2006 roku singel stał się najlepiej sprzedającym się dzwonkiem-kolędą w całej historii list amerykańskich.

Covery tej piosenki nagrywało wielu artystów: John Mayer, Shania Twain, Samantha Bumba, My Chemical Romance, The Cheetah Girls oraz Miley Cyrus.

W połowie grudnia w sieci pojawił się wyjątkowy odcinek programu "Carpool Karaoke" Jamesa Cordena z udziałem Mariah Carey, do którego brytyjski komik zbierał materiał cały rok. W świątecznym odcinku przebój wykonują oprócz Carey wszystkie gwiazdy, które przez ostatnie dwanaście miesięcy gościły w jego rozśpiewanym samochodzie, czyli m.in. Lady Gaga, Selena Gomez, Gwen Stefani, Red Hot Chili Peppers i Elton John.

W zestawieniu przygotowanym przez Youtube wersja "All I Want for Christmas Is You" z "Carpool Karaoke" znalazła się na pozycji dziewiątej.

Wideo 'All I Want for Christmas' Carpool Karaoke

10 najpopularniejszych świątecznych utworów na Youtube:

1. Justin Bieber - "Mistletoe"

2. Mariah Carey - "All I Want For Christmas Is You"

3. Wham! - "Last Christmas"

4. Justin Bieber and Mariah Carey - "All I Want For Christmas Is You"

5. Pentatonix - "Little Drummer Boy"

6. Ariana Grande - “Santa Tell Me"

7. Pentatonix - "Carol of the Bells"

8. Shakin' Stevens - "Merry Christmas Everyone"

9. James Corden "Carpool Karaoke" - "All I Want For Christmas Is You

10. Pentatonix - "God Rest Ye Merry Gentlemen"