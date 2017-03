Recenzja Take That "Wonderland": Giganci nikną we mgle

Chciałoby się zgorzkniale ponarzekać, chciałoby się wypluć serię uszczypliwych komentarzy, że Gary Barlow nie jest już najbardziej pożądanym i ubóstwianym wokalistą Anglii i dziewczęta zapewne nie będą leżeć na ulicach w kałużach łez, jak to się działo po rozpadzie zespołu w 1996 roku. Chciałoby się też ponarzekać na jednostajność brzmieniową "Wonderland" i jakąś przewidywalną powtarzalność schematów. Ósmy studyjny album niegdysiejszych bożyszczy brytyjskiego popu dostarcza naprawdę mnóstwo tematów do kpin i jadowitych komentarzy.

Take That na okładce płyty "Wonderland"

Bo "Wonderland" tak naprawdę jest płyta dość słabą, kręcącą się z nudną upartością wokół jednego brzmienia, jednego stylu. Jedenaście piosenek jakby odciśniętych z jednej pop-szpalty. No, może dziesięć, bo singlowe "Giants", czy to ze względu na to, że wpadło nam w ucho dużo wcześniej, czy ze względu na podobieństwo do hitu Mansa Zelmerlowa "Heroes", jakoś się z tej gładkiej mazi wyróżnia. Swoją drogą, to ciekawe, że co lepsze numery na dość niewyraźnych płytach mówią o tym, jakimi jesteśmy bohaterami i jak potrafimy łamać schematy...

Clip Take That Giants

No dobrze, dziewięć, bo ballada "Hope" jednak chwyta za serce i pochłania. I jest jeszcze taneczne dyskotekowe "River" i stadionowe "And the band Plays"... I tak z narzekania na nijakość przechodzimy do przyznania, że "Wonderland" jednak ma swój charakter, a każda piosenka ma to swoje "coś".

Ale po pierwszym zetknięciu z "Wonderland" uwagę najbardziej przykuwa zamykające wersję deluxe albumu "Cry", nagrane z Sigmą i wypuszczone już w maju ubiegłego roku. Energia drum'n'basowego duetu, ich pomysł na podkręcenie nieco rozromantyzmowanego utworu świetnie się sprawdził, nadając typowemu popowemu "lamentowi miłosnemu" nowego blasku.

Clip Sigma Cry - ft. Take That

Świetnie też słucha się "Come on Love", nad którego kształtem Take That ewidentnie przysiadło dłuższą chwilę. Piosenka rozwija się stopniowo, pompując w nas powoli adrenalinę i trzymając w napięciu aż do wejścia soulowego chóru przy ostatnim refrenie. Pewnie można by się i tu wyzłośliwiać, bo na pomysł utrzymywania słuchacza w stanie wiecznego niespełnienia na dominantach i rytmicznej coraz głośniejszej perkusji wpadło już nawet pastelowe i delikatne jak para z gejzerów Sigur Rós. Ale co z tego - "Come on Love" to dobrze skonstruowana piosenka. Tłumy na festiwalach będą skakać i podśpiewywać, zaręczam.



Poza końcówką, "Wonderland" ma też niezły początek. Otwierające album tytułowe "Wonderland" dobrze spełnia swoje zadanie - przykuje uwagę niejednego fana Coldplay i starszego - jak ja (...) - słuchacza, któremu beegeesowo-moderntalkingowe falsety przypominają dzieciństwo na przełomie lat 80. i 90. Nic w tym złego - Take That sięga w ten sposób zapewne do czasów swojego debiutu i szczerze mówiąc, te powroty wychodzą im najlepiej. Choć takie "Don't Give Up on Me" niebezpiecznie ociera się o kicz, to jednak jest w nim jakiś urokliwy, naiwno-słodki klimat, który z pewnością sprawdzi się na koncertach.

Nieco gorzej mają się kompozycje z rozmywającego się w inspiracjach Thirty Seconds To Mars, Backstreet Boys, Westlife czy jakimkolwiek innym boysbandem. Ciężko powiedzieć, czy Take That chcą się kreować na uśmiechniętych i wiecznie młodych ("New Day"), czy seksownie dojrzałych ("Lucky Stars"), czy niebezpiecznie buńczucznych ("And The Band Plays", w którym tak bardzo słychać zapatrzenie w Robbiego Williamsa, że aż dziw bierze, że Robbie nie zdecydował się dołączyć do kolegów na trasę koncertową).



Take That wycofali się z rynku w najbardziej płodnych latach i rewolucyjnym dla popu momencie. I chociaż powrót w 2005 roku i połączenie się z Williamsem po kilku latach nieco odświeżyło ich wizerunek, to chyba braków już nigdy nie nadgonią. Nie można Take That odmówić muzycznego wyczucia, świetnego brzmienia i doskonałej produkcji. W kilku piosenkach "Wonderland" można też wyczuć tlącą się iskierkę potrzebnego artystom szaleństwa i odwagi ("Superstar"), na które stawiają ostatnio wszystkie "starsze" i "ugruntowane" zespoły.



"Wonderland" ciężko ocenić jednoznacznie, bo im dłużej się płyty słucha, tym bardziej wpada w ucho, ale biada temu, kto nie skupi się na każdym utworze z osobna - album przeleci mu niezauważenie, nie pozostawiając w głowie nic, poza niejasnym uczuciem chaosu. Czegoś tu za dużo i czegoś zdecydowanie za mało. Chyba po prostu... własnego głosu.



Take That "Wonderland", Universal Music Polska

6/10