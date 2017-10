Recenzja Robert Plant "Carry Fire": Jak wino

Facet, który wszystko może, a niczego nie musi. Jego "Carry Fire" tu zmiany nie przynosi. I całe szczęście.

Robert Plant na okładce płyty "Carry Fire" /

Mało jest artystów tego formatu i takiej metryki, którzy przez lata utrzymali taką wiarygodność, jak Robert Plant. Koledzy po fachu rozmieniają się na drobne, odwalają obwoźne pajacjady spod znaku mielonego z bemaru i pracy z nożyczkami przy kuponach. Plant natomiast, pomijając może niekoniecznie wspaniałe płyty z okresu pudel-rockowego (choć, kto powie co złego na przykład o "29 Palms", zarobi po uchu) praktycznie nigdy chyba nie nagrał niczego niedobrego.

Wideo Robert Plant - Carry Fire | Official Audio

Reklama

A od czasu wypełnionej coverami "Dreamland" (numery Tima Buckleya, Skipa Spence'a, Boba Dylana, Grateful Dead) produkuje praktycznie sztos za sztosem. Doskonale dowodzi, że jest życie po wielkim zespole, choćby to było i Led Zeppelin. I że jeden z najbardziej charyzmatycznych rockowych frontmanów wszech czasów nie jest skazany na świecenie posiwiałymi włosami na klacie i pomarszczoną skórą (skojarzenie z Iggym Popem niezamierzone) w przeróżnych autoparodystycznych eskapadach.

Pierwsze primo. Choć na okładce się nie pojawiają, na jedenastej solówce Planta po raz drugi wspierają Sensational Space Shifters, z dodatkiem Setha Lakemana i Chrissie Hynde, liderki The Pretenders (która z Plantem wykonuje cover starego bluegrassowego standardu "Bluebirds over the Mountain"). I to wsparcie absolutnie fantastyczne, bo czy na modłę folkową (np "The May Queen"), rockowo-balladziarską w stylu Ryana (nie ma literówki) Adamsa ("New World..."), czy choćby etniczną (numer tytułowy), feeling, synergia i chemia, jakie stają się udziałem ekipy, to po prostu czarodziejstwo.

Clip Robert Plant Bluebirds Over the Mountain

Ponownie też warto zwrócić uwagę na inteligencję muzyczną samego Planta. Wszak to facet, który jest absolutną wokalną siłownią i większość kolegów po fachu zjada z podobną łatwością, jak mój pies parówki. Tymczasem na "Carry Fire" zgodnie z tym, do czego nas ostatnio przyzwyczaił, owszem - jest w centrum uwagi. Ale dokonuje tego ze szlachetną zachowawczością. Rozumie, że czasem mniej, to więcej. Wie, jak nie przesolić zupy. I oczywiście zgodnie ze swoją metodą nie do końca śpiewa, a raczej "ośpiewuje" linie melodyczne.

Ale mocą "Carry Fire" jest też repertuar. Oczywistych bangerów i stadionówek naturalnie próżno tu szukać, a część numerów, jak choćby "Keep It Hid" zdaje się wywodzić z jammowania, czy wręcz plumkania w kanciapie. Szczególnie, że przy tym numerze przez chwilę zastanawiałem się, czy na playliście nie podmienił mi jakiś chochlik Planta na The National. Zresztą skojarzeń i odniesień tu bez liku. Plant jest bowiem prawdziwym wagabundą i nie stanowi dla niego problemu skakanie od bluesowo-rootsowych tradycji południa USA, przez Bliski Wschód, muzykę afrykańską, by znowu wylądować gdzieś w appalaskiej pieczarze i wdziewać muzyczne ogrodniczki. W każdym wydaniu efekty na wyjściu są miodne i do wielokrotnego użytku. Bo tu się wszystkiego za jednym razem nie ogarnie. Ponownie: czasem mniej, to więcej.

I właściwie całość impresji na temat "Carry Fire" można zamknąć w dwóch-trzech zdaniach. Znakomita płyta faceta, który wszystko może, a niczego nie musi. Plant jest jak wino. Im starszy, tym szlachetniejszy. Chapeau bas.

Robert Plant "Carry Fire", Warner Music Poland



8/10